С 1 января начнут снижаться цены на вторичную недвижимость. Сколько будут стоить квартиры На рынке вторичной недвижимости наметилось несколько новых трендов, которые могут усилиться ближе к Новому году. Что будет с ценами на квартиры с 1 января? 15 декабря, 21:20 На вторичном рынке ждут снижения цен на квартиры. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JJ-stockstudio

Что сейчас происходит с ценами на вторичную недвижимость

Рынок вторичного жилья находится в стагнации уже несколько месяцев. Стоимость квартир в крупнейших городах России от месяца к месяцу либо незначительно снижается, либо демонстрирует минимальный рост. При этом за неполный год средняя стоимость квадратного метра в городах-миллионниках увеличилась на 5,5%. Так охарактеризовал обстановку на рынке директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

По итогам ноября 2024 года в среднем по российским мегаполисам квадратный метр вторичной недвижимости прибавил к цене 0,3% за месяц. Его медианная стоимость составила 135 000 рублей.

Незначительное снижение медианной цены квадрата отмечалось в пяти городах — в Ростове-на-Дону, (-0,9%, до 112 000 рублей/кв. м), Волгограде (-0,2%, до 96 000 рублей/кв. м), Екатеринбурге (-0,1%, до 116 000 рублей/кв. м), Красноярске (-0,1%, до 119 000 рублей/кв. м) и Самаре (-0,1%, до 113 000 рублей/кв. м).

Рост медианной цены одного метра более 1% продемонстрировала только Уфа (+1,9%, до 114 000 рублей). Небольшой рост медианной стоимости квадратного метра на вторичном рынке зафиксирован в Казани, Краснодаре и Перми.

— Экспозиция вторички продолжает сокращаться. По итогам ноября количество доступных предложений в российских мегаполисах снизилось в среднем на 2%. Это может быть связано с перетоком части собственников в сегмент долгосрочной аренды, — пояснил Евгений Белокуров.

Главная тенденция на вторичном рынке недвижимости — всё больше покупателей предпочитают использовать собственные сбережения для приобретения готового жилья, а не прибегать к заёмным средствам. Многие покупатели сейчас занимают выжидательную позицию. Об этом говорит увеличение объёма средств населения на депозитных вкладах. Такие потребители временно решают свой жилищный вопрос, снимая квартиры на долгосрочный период или продлевая текущие договоры аренды.

— Такая стратегия, вероятно, будет продолжаться до снижения ключевой ставки, которое может произойти в будущем году. При этом из-за увеличения срока продажи квартир продавцы всё чаще готовы идти на уступки и предлагают покупателям скидки. Особенно тем, кто имеет возможность расплачиваться наличными и намерен завершить сделку в кратчайшие сроки. В среднем в городах-миллионниках в процессе активной продажи вторичной недвижимости продавцы снижают цену на 4–5% в объявлении. Но в некоторых случаях размер скидок может достигать 10% от изначальной стоимости квартиры, — добавил Евгений Белокуров.

При этом он считает, что, несмотря на такую стратегию продажи среди части собственников, в будущем году маловероятны какие-либо массовые распродажи на вторичке.

Что произойдёт с ценами на вторичную недвижимость с 1 января

В 2025 году политика Центробанка останется главным фактором, влияющим на динамику цен на рынке недвижимости. Пока на первичном рынке происходит адаптация к новым ставкам, вторичное жильё будет оставаться более востребованным у покупателей.

— Многие владельцы квартир в сложившейся ситуации делают выбор в пользу сдачи жилья в долгосрочную аренду. В этом сегменте они могут заработать и дождаться более выгодных условий для продажи недвижимости. Поэтому мы не предвидим роста цен в сегменте готового жилья в 2025 году, — рассказал Евгений Белокуров.

Главный тренд на рынке вторичной недвижимости — это тренд на снижение. При этом темпы снижения цен на жильё будут зависеть от того, как сильно Центробанк повысит ключевую ставку. Если ставка в конце декабря вырастет до 23%, то вторичная недвижимость будет дешеветь на 0,5–1% в месяц. Если ставку повысят больше, то темпы снижения цен ускорятся. Такое мнение высказал эксперт рынка недвижимости, автор телеграм-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

При этом он отметил, что дешеветь будет в основном жильё эконом- и комфорт-класса. Квартиры в домах бизнес-класса и выше падать в цене не будут, так как там продажи меньше зависят от ставок по ипотеке.

Снизятся цены на квартиры в домах эконом- и комфорт-класса. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Inside Creative House

— В январе цены на вторичное жильё не изменятся. Рынок будет пребывать в «праздничном» настроении, а владельцы объектов (особенно ИЖС) будут «досдавать» их на выгодные праздничные даты. Единственное, скорректируется вторичный сегмент малогабаритных квартир Подмосковья, но это произойдёт ближе к февралю, — отметил основатель проекта «Инвестиции Лазовского» Максим Лазовский.

В целом, по его словам, январь будет периодом ожидания, в который владельцы будут оценивать все внешние факторы — геополитические, внутренние финансовые (политика ЦБ РФ), валютные и инфляционные. После этого анализа последует коррекция цен, но уже в феврале.

— С 1 января 2025 года на вторичном рынке жилья в России ожидается стагнация цен с возможным небольшим снижением на уровне 3–5%. В 2024 году спрос на вторичное жильё упал на 20–25% по сравнению с предыдущим годом. Это снижение вызвано высокими ставками по ипотеке и завершением программ льготного кредитования. Продавцы, стремясь реализовать свои объекты, могут начать предлагать более выгодные условия и скидки, особенно в условиях снижения интереса со стороны покупателей, — рассказал руководитель дирекции управления альтернативными инвестициями УК «Альфа-Капитал» Владимир Стольников.

По его словам, в некоторых регионах, особенно в Московском и Ленинградской области, возможно локальное снижение цен из-за высокой конкуренции и большого объёма предложения новостроек. При этом динамика цен на вторичном рынке останется около нуля, с возможным снижением в отдельных локациях начиная со второго квартала 2025 года.

— Если экономика будет стабильной, цены на вторичное жильё могут оставаться на уровне текущих значений или немного расти. Особенно в крупных городах и регионах с высоким спросом. Если инфляция продолжит расти, а ставки по ипотечным кредитам увеличатся, это может привести к снижению покупательной способности граждан, что в свою очередь может негативно сказаться на ценах на жильё, — считает руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов.

Авторы Нина Важдаева