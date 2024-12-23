С 1 января изменятся суммы пособий, субсидий и компенсаций. Кто получит больше С 1 января вырастет число людей, которые смогут воспользоваться различными льготами. Повысят и суммы выплат. Что изменится с 2025 года? 22 декабря, 21:20 С 1 января вырастут суммы ряда соцвыплат. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Khmeliov

В ряде регионов в конце декабря сообщили об изменениях, которые касаются получения жилищных субсидий. Например, на Камчатке снизят порог для получения субсидий на оплату услуг ЖКХ до 18%. Сейчас субсидия выплачивается, если расходы на коммунальные услуги составляют 22%. Этот же процент установлен и в среднем по стране. Регионы не могут устанавливать планку выше федерального уровня, но на своё усмотрение имеют право её понижать. Таким образом, регионов, которые делают субсидии более доступными для широкого круга населения, становится больше.

Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка, так называемое единое пособие, подлежит перерасчёту в беззаявительном порядке с месяца изменения величины прожиточного минимума. Стоит отметить, что она различается в зависимости от региона.

— После перерасчёта выплачивают пособие автоматически. Никакого заявления писать не надо. Поскольку ежегодно размер прожиточного минимума подлежит увеличению с 1 января, то и размер единого пособия будет увеличен с начала нового года. Сумма прибавки будет зависеть от региона проживания получателя пособия, — рассказала юрист «Европейской юридической службы» Екатерина Ноженко.

При этом регионы могут устанавливать дополнительные меры поддержки для различных категорий граждан. Суммы выплат будут проиндексированы, если это предусматривает местное законодательство. Порядок и сроки перерасчёта тоже определяются регионами.

— С 1 января увеличивается минимальный размер оплаты труда. В связи с его увеличением с 1 января увеличиваются минимальные выплаты, связанные с работой, а также минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности, — добавила Екатерина Ноженко.

С 2025 года вырастут размеры страховых пенсий всех видов на 7,3%. В связи с увеличением стоимости коммунальных услуг и взноса на капитальный ремонт увеличится и размер субсидий на оплату коммунальных услуг и компенсации на оплату взносов на капремонт.

Екатерина Ноженко отметила, что размеры пособия по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребёнком зависят от размера заработной платы застрахованного лица. Они ограничены минимальной и максимальной величинами, которые будут увеличены в следующем году для тех, у кого отпуск наступит начиная с 1 января 2025 года.

— Часть выплат повысят не с 1 января, а с 1 февраля. В частности, проиндексируют целый ряд пособий. Среди них единовременное пособие при рождении ребёнка; ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, выплачиваемое в минимальном и максимальном размерах; единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью; единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; материнский капитал, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Она обратила внимание, что прибавки с 1 января могут быть не единственными. Многое зависит от величины фактической инфляции. В частности, если инфляция окажется выше, то пенсии проиндексируют повторно.

Авторы Нина Важдаева