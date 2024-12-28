С 1 января вступают в силу новые законы о недвижимости. Какие новшества ждут собственников С 1 января 2025 года вступают в силу изменения, которые касаются сделок купли-продажи, налогов и оплаты услуг. Что нужно знать собственникам жилья? 27 декабря, 21:15 С 1 января появятся новшества для собственников жилья. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

С 1 января 2025 года будут увеличены налоги и госпошлины при сделках с недвижимостью. Так, за регистрацию права собственности, если объект стоит меньше 20 млн рублей, придётся заплатить 4 тыс. рублей вместо 2 тыс. Если стоимость выше 20 млн рублей — то 0,02% от кадастровой стоимости, но не менее 0,02% от цены сделки и не более 500 тыс. рублей. Об этом сообщила старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

— Кроме того, теперь придётся отдельно платить за постановку объекта на кадастровый учёт. Ранее это было бесплатно, а с 1 января — 2 тыс. рублей. При одновременной постановке на кадастровый учёт и регистрации права собственности гражданину придётся заплатить 6 тыс. рублей. Также плата в 1 тыс. рублей будет взиматься за внесение изменений в сведения об объекте недвижимости, — добавила Полина Гусятникова.

Пошлина за регистрацию права на землю увеличится с 350 до 700 рублей. Также не стоит забывать, что с нового года действуют новые ставки по налогу на прибыль. Это касается сделок купли-продажи недвижимости, которые проходят раньше, чем истекает минимальный срок владения. Напомним, что составляет он пять лет, но в некоторых случаях может быть снижен до трёх лет. Это касается, например, ситуаций, когда недвижимость была получена по наследству.

Теперь сумма, с которой надо заплатить 13%, составляет всего 2,4 млн рублей. Если прибыль больше, то налог будет рассчитываться уже по ставке 15%.

— Например, вы продали квартиру раньше минимального срока владения за 5 млн рублей. Тогда вам придётся заплатить налог по следующей схеме: 5 000 000 – 1 000 000 (налоговый вычет), далее 2 400 000 (по ставке 13%) и 1 600 000 по ставке 15%. Таким образом, вы должны будете заплатить в казну 552 тыс. рублей, — пояснила Полина Гусятникова.

— С 1 января также начнёт действовать Стандарт защиты ипотечных заёмщиков. Перед заключением соглашения о пониженной процентной ставке банк должен будет предоставить заёмщику расчёты, которые позволят понять разницу в полной стоимости кредита с этой опцией и без неё. Практику таких соглашений к июлю 2025 года вовсе прекратят. В первоначальный взнос запретят включать кредитные средства и «ипотечный кешбэк», — рассказала ведущий юрист «Европейской юридической службы» Србуи Иващенко.

Также она отметила, что теперь, чтобы получить бумажную выписку из ЕГРН, придётся заплатить 1740 рублей. Если сделать это до Нового года, цена будет вдвое меньше — 870. Аналогичным образом вырастет плата за электронную выписку: 700 рублей вместо 350.

— Некоторые категории граждан получат скидку 50% на оплату пошлин. Среди них инвалиды I и II групп, многодетные родители. Льгота будет действовать, если запрос касается недвижимости, которая принадлежит или принадлежала этим лицам, — добавила Србуи Иващенко.

Авторы Нина Важдаева