В Госдуме рассказали, насколько вырастут страховые пенсии
Депутат Чаплин: С 1 января 2025-го страховые пенсии в России вырастут на 7,3%
С 1 января 2025 года страховые пенсии в России вырастут на 7,3 процента. Об этом «РИА Новости» сообщил депутат Государственной думы Никита Чаплин. Он также уточнил, что выплаты коснутся не только неработающих, но и работающих пенсионеров.
«С 1 января 2025 года страховые пенсии в России вырастут на 7,3%, что коснётся как неработающих, так и работающих пенсионеров», — поделился депутат.
Чаплин также рассказал, что в 2026 и 2027 годах пенсии будут повышаться дважды — в феврале и апреле. По его словам, для работающих пенсионеров 1 января станет первым увеличением выплат с 2015 года.
Ранее в Социальном фонде России рассказали, кто из россиян сможет досрочно получить январские пенсии. Это касается тех граждан, чьи переводы через банк приходятся на новогодние праздники с 1 по 9 января. Там сообщили, что досрочные выплаты будут произведены до 28 декабря.
Life.ru