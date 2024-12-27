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Регион
27 декабря, 09:31

В Госдуме рассказали, насколько вырастут страховые пенсии

Депутат Чаплин: С 1 января 2025-го страховые пенсии в России вырастут на 7,3%

С 1 января 2025 года страховые пенсии в России вырастут на 7,3 процента. Об этом «РИА Новости» сообщил депутат Государственной думы Никита Чаплин. Он также уточнил, что выплаты коснутся не только неработающих, но и работающих пенсионеров.

«С 1 января 2025 года страховые пенсии в России вырастут на 7,3%, что коснётся как неработающих, так и работающих пенсионеров», — поделился депутат.

Чаплин также рассказал, что в 2026 и 2027 годах пенсии будут повышаться дважды — в феврале и апреле. По его словам, для работающих пенсионеров 1 января станет первым увеличением выплат с 2015 года.

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Ранее в Социальном фонде России рассказали, кто из россиян сможет досрочно получить январские пенсии. Это касается тех граждан, чьи переводы через банк приходятся на новогодние праздники с 1 по 9 января. Там сообщили, что досрочные выплаты будут произведены до 28 декабря.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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