В Госдуме рассказали, насколько вырастут страховые пенсии

С 1 января 2025 года страховые пенсии в России вырастут на 7,3 процента. Об этом «РИА Новости» сообщил депутат Государственной думы Никита Чаплин. Он также уточнил, что выплаты коснутся не только неработающих, но и работающих пенсионеров.

«С 1 января 2025 года страховые пенсии в России вырастут на 7,3%, что коснётся как неработающих, так и работающих пенсионеров», — поделился депутат.

Чаплин также рассказал, что в 2026 и 2027 годах пенсии будут повышаться дважды — в феврале и апреле. По его словам, для работающих пенсионеров 1 января станет первым увеличением выплат с 2015 года.