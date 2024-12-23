В Соцфонде рассказали, кто из россиян сможет досрочно получить январские пенсии

Пресс-служба Социального фонда России сообщила, что определенная категория граждан получит свои пенсионные выплаты за январь досрочно. Это касается тех россиян, чьи переводы через банк приходятся на новогодние праздники с 1 по 9 января.

«Досрочная выплата затрагивает все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности», — уточнили в Соцфонде, отметив, что досрочные выплаты будут произведены до 28 декабря.

Пенсионерам, которые получают выплаты через Почту России, выдадут средства в установленные даты. Почтальоны начнут их разносить с 3 января согласно расписанию отделений почтовой связи. Страховые пенсии граждан увеличатся со следующего года на 7,3%.