Социальная доплата пенсионерам в Москве вырастет до 25 850 рублей с 1 января

С 1 января социальная доплата для пенсионеров из числа жителей Москвы возрастёт до 25 850 рублей. Об этом сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

По словам чиновницы, доплата неработающим пенсионерам в Москве напрямую зависит от времени их постоянного проживания в столице. Например, тем, кто обосновался в российской столице меньше десяти лет назад, будут доплачивать 17 897 рублей.

«Те же, кто проживает более десяти лет, получат доплату до городского социального стандарта, тоже увеличенного на 5,5%, что составит 25 850 рублей», — цитирует Гусеву РИА Новости.

Также председатель комиссии подчеркнула, что вопросы индексации пенсий находятся в ведении Социального фонда РФ. А региональные социальные доплаты к пенсиям выплачиваются за счёт бюджета Москвы.