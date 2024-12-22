Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 декабря, 01:31

Социальная доплата пенсионерам в Москве вырастет до 25 850 рублей с 1 января

С 1 января социальная доплата для пенсионеров из числа жителей Москвы возрастёт до 25 850 рублей. Об этом сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

По словам чиновницы, доплата неработающим пенсионерам в Москве напрямую зависит от времени их постоянного проживания в столице. Например, тем, кто обосновался в российской столице меньше десяти лет назад, будут доплачивать 17 897 рублей.

«Те же, кто проживает более десяти лет, получат доплату до городского социального стандарта, тоже увеличенного на 5,5%, что составит 25 850 рублей»,цитирует Гусеву РИА Новости.

Также председатель комиссии подчеркнула, что вопросы индексации пенсий находятся в ведении Социального фонда РФ. А региональные социальные доплаты к пенсиям выплачиваются за счёт бюджета Москвы.

«Неплохо устроилась»: Раскрыт размер пенсии Пугачёвой, которую она продолжает получать в России
«Неплохо устроилась»: Раскрыт размер пенсии Пугачёвой, которую она продолжает получать в России

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов анонсировал планы по внесению в 2025 году законопроекта о введении 13-й пенсии. По задумке автором инициативы, эта выплата должна охватить все категории пенсионеров и будет выплачиваться ко дню рождения.

Обложка ©

Life.ru

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar