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Регион
14 декабря, 01:09

В Госдуму в 2025 году внесут законопроект о 13-й пенсии ко дню рождения

В Госдуму в 2025 году внесут законопроект о выплате 13-й пенсии ко дню рождения. Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов.

«Выплата будет распространяться на все категории пенсионеров: получателей страховых пенсий, пенсий по государственному обеспечению, а также пенсионеров из числа сотрудников силовых структур», — цитирует Чернышова РИА «Новости».

Это, по мнению парламентария, поддержит граждан пенсионного возраста и позволит им почувствовать внимание со стороны государства.

В Соцфонде рассказали, на сколько вырастут пенсии работающих пенсионеров
В Соцфонде рассказали, на сколько вырастут пенсии работающих пенсионеров

Ранее россиянам предложили пять инструментов для накопления пенсии. В частности, граждане могут инвестировать финансы в негосударственные пенсионные фонды.

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Артур Лапсаков
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