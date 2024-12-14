В Госдуму в 2025 году внесут законопроект о 13-й пенсии ко дню рождения

В Госдуму в 2025 году внесут законопроект о выплате 13-й пенсии ко дню рождения. Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов.

«Выплата будет распространяться на все категории пенсионеров: получателей страховых пенсий, пенсий по государственному обеспечению, а также пенсионеров из числа сотрудников силовых структур», — цитирует Чернышова РИА «Новости».

Это, по мнению парламентария, поддержит граждан пенсионного возраста и позволит им почувствовать внимание со стороны государства.