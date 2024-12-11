Россиянам предложили пять инструментов для накопления пенсии

Помимо гарантированной государственной пенсии, россияне могут рассчитывать и на иные выплаты в старости, если используют хотя бы один из пяти инструментов, которые порекомендовала представитель страховой компании Ирина Панова. В частности, она предложила гражданам инвестировать финансы в негосударственные пенсионные фонды.

Кроме того, она подчеркнула в беседе с РИА «ФедералПресс», что некоторые страховые компании предлагают полисы страхования жизни с накопительным элементом. Данный инструмент позволяет не только получить выплаты при наступлении страхового случая, но и накопить пенсию.