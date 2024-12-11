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Регион
11 декабря, 08:51

Россиянам предложили пять инструментов для накопления пенсии

Эксперт Панова рекомендовала инвестировать в негосударственные пенсионные фонды

Помимо гарантированной государственной пенсии, россияне могут рассчитывать и на иные выплаты в старости, если используют хотя бы один из пяти инструментов, которые порекомендовала представитель страховой компании Ирина Панова. В частности, она предложила гражданам инвестировать финансы в негосударственные пенсионные фонды.

Кроме того, она подчеркнула в беседе с РИА «ФедералПресс», что некоторые страховые компании предлагают полисы страхования жизни с накопительным элементом. Данный инструмент позволяет не только получить выплаты при наступлении страхового случая, но и накопить пенсию.

Открытие индивидуального инвестиционного позволит россиянам вложиться в акции, облигации или фонды, получив при этом налоговые льготы. А ещё эксперт призвала граждан инвестировать в различные активы, например, в недвижимость, чтобы повысить доходы к пенсии.

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Ранее россияне раскрыли размер пенсии, за который стоит трудиться. Кроме того, гражданам разъяснили порядок выплаты пенсий в новогодние праздники. А ещё в Госдуме объяснили, какой стаж необходим для выхода на пенсию.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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