Россияне раскрыли размер пенсии, за который стоит трудиться

Жители России считают пенсию в размере 110 тысяч рублей вполне приемлемой. Четверть населения считает заслуженной выплатой сумму в 100-200 тысяч рублей. Соответствующие данные приводит РИА «Новости» со ссылкой на Страховой дом ВСК.

«Приемлемым размером пенсии россияне считают сумму 110 тысяч рублей. С начала года изменились предпочтения россиян и в отношении размера будущей пенсии. Если в начале года почти каждый второй россиянин рассчитывал на сумму 50-100 тысяч рублей, то к концу года этот показатель изменился до каждого третьего опрошенного», — говорится в сообщении.

В два раза (с 12 до 25%) выросла часть жителей России, которые считают оптимальной пенсию 100-200 тысяч рублей. Больше всего денег хотят жители Москвы и Санкт-Петербурга. Около половины россиян ещё не начинали откладывать деньги на старость. Примерно 32% и не планируют этого делать. Финансовой грамотностью отличаются мужчины (33%) с крупным уровнем дохода. Меньше прочих озабочены накоплением денежной подушки люди со средним показателем зарплаты (38%) и бездетные (41%).

Около 80% россиян хотят состариться на родине и лишь 9% хотели бы перебраться за границу, а 11% не думают об этом. Четверть населения не планирует вовсе менять место жительства на пенсии и примерно столько же выбрали бы переезд в южный регион России. Среди планирующих переезд из России больше всего популярна Европа (38%) и тёплые страны (34,5%).