В Госдуме объяснили, какой стаж необходим для выхода на пенсию

С 2024 года россиянам для получения пенсии требуется накопить минимум 15 лет страхового стажа. Это требование, как объяснила «Газете.ru» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, не означает, что стаж должен быть непрерывным.

Страховой стаж включает периоды, когда работодатель уплачивал за работника страховые взносы. Временная безработица или отпуск без сохранения зарплаты не учитываются, что может повлиять на размер будущей пенсии. Однако, декретные отпуска не считаются перерывами и не уменьшают стаж, защищая права матерей. «Ещё одно требование — достижение пенсионного возраста. Если мужчина не достиг 63 лет, а женщина — 58 лет в 2025 году, то даже при наличии 15 лет страхового стажа и накопленных 30 пенсионных баллах граждане не смогут рассчитывать на выплаты», — отметила Бессараб.

Депутат рассказала, что в 2025 году пенсионный возраст составляет 63 года для мужчин и 58 лет для женщин в 2025 году. В дальнейшем он будет повышаться: к 2026 году — до 64 лет для мужчин и 59 лет для женщин, а к 2028 году — до 65 лет и 60 лет соответственно. Самозанятые граждане могут заключить договор с Социальным фондом о добровольных пенсионных накоплениях для формирования страхового стажа.

Размер пенсии зависит от суммы страховых взносов, уплаченных за весь период трудовой деятельности. Граждане, имевшие высокую официальную заработную плату, за которых работодатели платили большие взносы, а также ветераны боевых действий, Герои России и инвалиды Великой Отечественной войны, имеющие право на две пенсии — военную и страховую, могут рассчитывать на выплаты более 50 тысяч рублей. Такая возможность есть и у тех, кто создал подушку безопасности через добровольные накопления в негосударственных фондах.

С 1 января страховые пенсии пенсионеров, включая работающих, будут проиндексированы на 7,3 процента. В случае, если инфляция превысит прогнозируемую, возможна дополнительная индексация.