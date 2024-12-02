В Госдуме озвучили число получателей накопительной пенсии в 2025 году

В 2025 году россияне, достигшие возраста 60 лет, и россиянки, которым исполнилось 55 лет, смогут получать накопительную пенсию. По данным члена комитета Госдумы по труду и социальной политике Светланы Бессараб, таких граждан в стране довольно много: более 800 тысяч мужчин и более 900 тысяч женщин, сообщает «Газета.ru».

Выплаты будут касаться только накопительной части пенсии. Чтобы начать их получать, гражданам нужно обратиться в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) с соответствующим заявлением. По словам Бессараб, процесс простой: можно подать заявление через личный кабинет на сайте госуслуг или непосредственно в офисе НПФ. Хотя старшее поколение часто предпочитает обращаться лично, а не через Интернет.

Бессараб также отметила, что если сумма накоплений не превышает 411 450 рублей, пенсионер может получить их полностью. В остальных случаях возможна срочная выплата или иной вариант, который будет зависеть от условий НПФ. Иногда сумма выплат в будущем может оказаться больше, если не забирать всё сразу. Все эти условия будут индивидуальными для каждого получателя.

Экономист Игорь Балынин пояснил, что процесс получения накопительной пенсии значительно упростился. Для оформления выплат не нужно предоставлять дополнительные документы, так как вся информация уже есть у страховщика. Он также добавил, что получатели могут распоряжаться накопленными средствами по своему усмотрению, без ограничений.

Таким образом, с 2025 года россияне старшего возраста смогут начать получать накопительные выплаты, что сделает систему пенсионного обеспечения более гибкой. Это также даст пенсионерам возможность самим контролировать свои накопления и распоряжаться ими по мере необходимости.