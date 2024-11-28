Пенсионерам напомнили о льготах и выплатах, требующих подачи заявления
В России существует множество льгот и выплат для пенсионеров. Обложка © freepik.com / freepik
Пенсионеры в России имеют право на различные социальные выплаты и льготы, однако не все они начисляются автоматически. Чтобы получить многие из них, требуется лично подать заявление в профильные органы, напомнил доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в интервью RT.
Юрист подчеркнул, что многие льготы, такие как ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), не предоставляются автоматически и требуют от граждан активных действий. На неё могут рассчитывать федеральные льготники, включая ветеранов, инвалидов и участников Великой Отечественной войны. «За исключением инвалидов, которым ЕДВ назначается автоматически после поступления сведений об инвалидности в Социальный фонд России, остальным категориям граждан для получения выплат необходимо подать заявление в Социальный фонд России», — пояснил эксперт. К заявлению следует приложить документы, подтверждающие право на льготу. Обычно это паспорт и пенсионное удостоверение.
Пенсионеры, достигшие 80 лет, инвалиды I группы, а также те, у кого на иждивении находятся нетрудоспособные родственники, могут претендовать на повышенные выплаты. Также пенсионеры могут получать увеличенную на 25% фиксированную выплату к страховой пенсии за сельский стаж. Для этого нужно проработать в сельской местности 30 и более лет.
Кроме того, пенсионеры могут компенсировать оплату жилищно-коммунальных услуг, если расходы на коммуналку выше максимально допустимой части месячного дохода. Ещё одна льгота — налоговый вычет при покупке недвижимости. Для его получения необходимо подать заявление в налоговую инспекцию или через сайт ФНС.
Таким образом, для получения многих льгот и выплат пенсионерам необходимо быть активными и вовремя обращаться в соответствующие органы с заявлениями и необходимыми документами.
Ранее эксперт подсказал ипотечникам, как воспользоваться льготой по освобождению от уплаты НДФЛ. По словам специалиста, россиянам необходимо формально подать декларацию по истечении года, приложив документы, которые бы подтвердили, что ипотечный кредит был получен до 31 декабря.