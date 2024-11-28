Пенсионерам напомнили о льготах и выплатах, требующих подачи заявления

Пенсионеры в России имеют право на различные социальные выплаты и льготы, однако не все они начисляются автоматически. Чтобы получить многие из них, требуется лично подать заявление в профильные органы, напомнил доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в интервью RT.

Юрист подчеркнул, что многие льготы, такие как ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), не предоставляются автоматически и требуют от граждан активных действий. На неё могут рассчитывать федеральные льготники, включая ветеранов, инвалидов и участников Великой Отечественной войны. «За исключением инвалидов, которым ЕДВ назначается автоматически после поступления сведений об инвалидности в Социальный фонд России, остальным категориям граждан для получения выплат необходимо подать заявление в Социальный фонд России», — пояснил эксперт. К заявлению следует приложить документы, подтверждающие право на льготу. Обычно это паспорт и пенсионное удостоверение.

Пенсионеры, достигшие 80 лет, инвалиды I группы, а также те, у кого на иждивении находятся нетрудоспособные родственники, могут претендовать на повышенные выплаты. Также пенсионеры могут получать увеличенную на 25% фиксированную выплату к страховой пенсии за сельский стаж. Для этого нужно проработать в сельской местности 30 и более лет.

Кроме того, пенсионеры могут компенсировать оплату жилищно-коммунальных услуг, если расходы на коммуналку выше максимально допустимой части месячного дохода. Ещё одна льгота — налоговый вычет при покупке недвижимости. Для его получения необходимо подать заявление в налоговую инспекцию или через сайт ФНС.

Таким образом, для получения многих льгот и выплат пенсионерам необходимо быть активными и вовремя обращаться в соответствующие органы с заявлениями и необходимыми документами.