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11 декабря, 19:05

В Соцфонде рассказали, насколько вырастут пенсии работающих пенсионеров

Соцфонд: Индексация пенсий работающих пенсионеров с 1 января составит 7,3%

Социальный фонд России сообщил, что индексация пенсий для работающих пенсионеров с 1 января 2025 года составит 7,3%. Прибавка будет высчитываться от размера пенсии со всеми пропущенными индексациями с 2016 года.

«Предполагаемый коэффициент инфляции, а, следовательно, и индексации 1 января 2025 года составит 7,3%», — уточнили в Соцфонде.

Повышение выплат гарантировано всем, но только оставившие работу получат ещё и прибавку в связи с прекращением трудовой деятельности. Таким образом, уровень индексации будет считаться от той суммы, которую работающий пенсионер мог бы получать, если бы не был трудоустроен.

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Ранее россиянам разъяснили порядок выплаты пенсий в декабре и январе. В связи с новогодними праздниками, пенсионеры, получающие выплаты с 3 по 8 января, получат пенсию за январь досрочно — в декабре. Таким образом, в декабре они получат две выплаты: за декабрь и за январь; следующая выплата поступит в феврале

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Life.ru

Алена Пенчугина
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