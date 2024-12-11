В Соцфонде рассказали, насколько вырастут пенсии работающих пенсионеров

Социальный фонд России сообщил, что индексация пенсий для работающих пенсионеров с 1 января 2025 года составит 7,3%. Прибавка будет высчитываться от размера пенсии со всеми пропущенными индексациями с 2016 года.

«Предполагаемый коэффициент инфляции, а, следовательно, и индексации 1 января 2025 года составит 7,3%», — уточнили в Соцфонде.

Повышение выплат гарантировано всем, но только оставившие работу получат ещё и прибавку в связи с прекращением трудовой деятельности. Таким образом, уровень индексации будет считаться от той суммы, которую работающий пенсионер мог бы получать, если бы не был трудоустроен.