С 1 января изменятся правила выдачи ипотеки. Как они отразятся на ценах и доступности кредитов С 1 января 2025 года начнёт действовать новый ипотечный стандарт, который значительно изменит обстановку на рынке недвижимости. Как будут выдавать кредиты на жильё и что нужно учесть заёмщикам? 19 декабря, 21:20 С 1 января начнут действовать новые правила выдачи ипотеки. Обложка © Freepik

Как будут выдавать ипотеку с 1 января

С 1 января 2025 года в России вводят стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заёмщиков. Главная задача документа — снизить риски клиентов при получении кредита на жильё. В то же время в документе содержится целый ряд новшеств, которые значительно отразятся и на рынке недвижимости в целом, и на доступности жилья.

— Учитывая, что процент просроченных задолженностей по ипотеке постоянно растёт, с 1 января в России начнёт действовать новый ипотечный стандарт, который создан для того, чтобы дополнительно защитить права заёмщиков и предотвратить ситуации, когда люди берут кредиты, с которыми впоследствии не могут справиться, — рассказала старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

Юрист обратила внимание на четыре основных новшества, которые ждут заёмщиков. Во-первых, при выдаче ипотечного кредита обязательно должен присутствовать первоначальный взнос за счёт собственных средств. Это может быть в том числе и материнский капитал. По мнению регулятора, люди, у которых есть деньги на первоначальный взнос, больше готовы к долгосрочному кредитованию, нежели те, у кого он отсутствует.

Во-вторых, сумма ипотечного кредита не должна превышать 80% от стоимости жилья. Правда, если нет поручителей или кредит не обеспечен чем-то дополнительно — например, в залог не передаётся другая недвижимость.

В-третьих, банкам запрещено брать от застройщиков деньги в счёт снижения процентной ставки для заёмщика, если при этом увеличивается стоимость жилья. Таким образом регулятор собирается бороться с популярными акционными предложениями от застройщиков, которые кажутся выгодными только на первый взгляд, но являются дополнительной нагрузкой для заёмщика в долгосрочной перспективе.

В-четвёртых, с 1 июля 2025 года банкам запретят снижать ипотечную ставку за дополнительную плату. Сейчас такие предложения получают всё большее распространение. Их выгода также вызывает обоснованные сомнения у ЦБ. Поскольку новшество вступит в силу только с июля 2025 года, с 1 января предусмотрен переходный период, во время которого банк будет обязан рассчитывать два варианта для заёмщика: со сниженной ставкой за дополнительную плату и без неё.

— Новшеством для заёмщиков будет то, что при оформлении ипотечных кредитов банки будут предоставлять подробную информацию об условиях кредита и связанных с ним рисках. Соответственно, заёмщики смогут до заключения ипотечного договора обратить внимание на его условия и узнать обо всех возможных рисках при оформлении кредита, — рассказал ведущий юрист «Европейской юридической службы» Надежда Федорчук.

Новый стандарт защитит права заёмщиков. Фото © Freepik

Также стандартом устанавливается, что банки будут не вправе получать вознаграждение от продавца (застройщика) за установление пониженной процентной ставки по ипотеке. Такое ограничение будет применяться, если указанный порядок действий приведёт к увеличению цены объекта недвижимости.

Кроме того, в стандарте рекомендовано заключать договоры ипотечного кредита на срок не более 30 лет и на сумму не выше 80% справедливой стоимости предмета ипотеки. Также обозначена обязанность банков возвращать неиспользованную часть вознаграждения за установление пониженной процентной ставки в случае досрочного погашения кредита.

— Все эти нововведения будут распространяться на договоры, заключённые после 1 января 2025 года, — добавила Надежда Федорчук.

Таким образом, цель ипотечного стандарта — сделать ипотеку максимально прозрачной и безопасной для заёмщика.

— По сути, после введения стандарта банкам выдавать ипотеку станет сложнее и дороже: будут отменены схемы траншевой ипотеки. Плюс появятся новые обязательные требования к кредитной документации. С учётом всех факторов возможности по выдаче ипотеки для банков будут ограничены по сравнению с тем, что есть сейчас, — рассказал руководитель отдела ипотечного кредитования «Главстроя» Вадим Бутин.

Сейчас в связи с возможностью снизить ставку за комиссию у потенциального заёмщика больше шансов получить одобрение необходимой суммы. Дело в том, что ежемесячный платёж ниже (из-за сниженной процентной ставки) и, соответственно, требование к доходу ниже. Поэтому после отмены занижения процентной ставки за счёт комиссии от застройщика банку у многих клиентов не будет возможности рассматривать объекты более высокой ценовой категории, которую ранее они могли себе позволить. Об этом рассказала генеральный директор VSN Group Яна Глазунова.

— Но есть и плюсы. Заёмщики будут застрахованы от схемы, при которой банки направляют средства, выданные по ипотечному кредиту, не на эскроу-счёт, а на аккредитив, где они размещаются в течение нескольких месяцев. Средства заёмщиков, размещённые на аккредитивах, не защищены системой страхования вкладов, — добавила Яна Глазунова.

Станет ли сложнее взять ипотеку по рыночным ставкам и по льготным программам

Новые требования повлияют на первичный рынок жилья. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Вадим Бутин считает, что новые требования не сильно скажутся на вторичном рынке. В первую очередь они касаются первичного рынка: произойдёт отмена траншевой ипотеки, ужесточатся требования к ипотеке с субсидированием со стороны застройщика.

— Новый стандарт существенно ограничивает количество инструментов продаж, которыми застройщики сейчас пользуются. По сути, ЦБ вводит новые правила игры. Потребуется определённое время, чтобы рынок к ним адаптировался. Но в целом введение ипотечного стандарта окажет положительное влияние на рынок в долгосрочной перспективе: появится дополнительное регулирование схем выдачи ипотеки, — добавил Вадим Бутин.

Яна Глазунова отметила, что стандарт запретит банкам взимать вознаграждение от застройщиков за снижение ставки по ипотеке, если это приводит к увеличению стоимости недвижимости. Будет установлена прозрачная и понятная клиенту цена квартиры.

Кроме того, стандарт запретит различные схемы для приобретения квартиры без собственных средств заёмщика. Минимальный первоначальный взнос должен составлять 20% от стоимости квартиры.

— В связи с этим люди перестанут бездумно покупать квартиры, а будут более реально оценивать риски и свои возможности, снизив тем самым % невозврата кредитных средств. А невозврат кредитных средств влечёт за собой изъятие банком недвижимости у заёмщика при неоплате ипотечного кредита. В целом новый стандарт сделает рынок недвижимости ещё более прозрачным и понятным для клиентов и снизит риски при ипотечном кредитовании, — добавила Яна Глазунова.

С одной стороны, произойдёт обеление и очищение рынка. Закон призван нейтрализовать уловки, которыми пользовались банки и некоторые застройщики. Это приведёт к снижению платёжной нагрузки заёмщиков в итоге. Такое мнение высказал основатель проекта «Инвестиции Лазовского» Максим Лазовский.

— Но при этом застройщики не смогут использовать этот инструмент в качестве оптимизации цен. Будет честно, но дорого. К чему готовиться заёмщикам? Внимательно читать условия, понимать, что первоначальный взнос — это их ответственность, а не кешбэк от банка. И быть готовым максимально подробно предоставлять сведения об имуществе и доходах, — добавил Максим Лазовский.

Авторы Нина Важдаева