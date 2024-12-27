В Госдуме обсудят вопрос о чрезмерной нагрузке школьников в 2025 году

В 2025 году Госдума намерена рассмотреть вопрос о чрезмерной нагрузке школьников, которые проводят за учебой в среднем 8-10 часов в день. Об этом заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

«Со стороны правительства есть понимание необходимости пересмотра учебной нагрузки в школах. Планируем включить этот вопрос в число приоритетов на 2025 год и совместно с правительством выработать решения», — написал парламентарий в телеграм-канале.

Володин подчеркнул, что основными причинами указанной инициативы являются сложные домашние задания и их объём, перегруженное расписание и большое количество изучаемых предметов, внеурочная деятельность, шестидневка, а также занятия во вторую смену. Спикер Госдумы напомнил, что ранее жители России оставили свыше десяти тысяч комментариев на эту тему — более 50% человек подтвердили чрезмерную нагрузку на школьников.

Парламентарий пояснил, что понимание необходимости пересмотра учебной нагрузки в школах есть также и со стороны правительства РФ. Вместе ведомства выработают пути решения этого вопроса. По словам парламентария, дети должны получать знания и быть здоровыми.