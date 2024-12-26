В Госдуме хотят изменить правила поступления в университет после колледжа

В Госдуму внесён законопроект, который предлагает абитуриентам со средним профессиональным образованием поступать в вуз по результатам вступительных испытаний, в случае соответствия программ бакалавриата и специалитета направленности среднего профессионального образования. Соответствующий документ опубликован в думской базе данных.

Важным условием является то, что соответствие направлений будет определяться высшими учебными заведениями. Также уточняется, что для людей с высшим образованием приём будет проводиться по результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых устанавливаются учебными заведениями.