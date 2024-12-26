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26 декабря, 01:57

В Госдуме хотят изменить правила поступления в университет после колледжа

Вступительный экзамен. Обложка © freepik / freepik

Вступительный экзамен. Обложка © freepik / freepik

В Госдуму внесён законопроект, который предлагает абитуриентам со средним профессиональным образованием поступать в вуз по результатам вступительных испытаний, в случае соответствия программ бакалавриата и специалитета направленности среднего профессионального образования. Соответствующий документ опубликован в думской базе данных.

Важным условием является то, что соответствие направлений будет определяться высшими учебными заведениями. Также уточняется, что для людей с высшим образованием приём будет проводиться по результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых устанавливаются учебными заведениями.

Стоит отметить, что сейчас в законе «Об образовании в РФ» не сказано о соответствии направления среднего профессионального образования направлениям бакалавриата и специалитета при учёте вступительных испытаний абитуриентов.

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Артём Гапоненко
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