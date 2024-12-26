В Госдуме хотят изменить правила поступления в университет после колледжа
Вступительный экзамен. Обложка © freepik / freepik
В Госдуму внесён законопроект, который предлагает абитуриентам со средним профессиональным образованием поступать в вуз по результатам вступительных испытаний, в случае соответствия программ бакалавриата и специалитета направленности среднего профессионального образования. Соответствующий документ опубликован в думской базе данных.
Важным условием является то, что соответствие направлений будет определяться высшими учебными заведениями. Также уточняется, что для людей с высшим образованием приём будет проводиться по результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых устанавливаются учебными заведениями.
Стоит отметить, что сейчас в законе «Об образовании в РФ» не сказано о соответствии направления среднего профессионального образования направлениям бакалавриата и специалитета при учёте вступительных испытаний абитуриентов.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень из 92 госучреждений, где мигранты могут сдать экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства. Также кабмин поддержал запрет брать в школы детей мигрантов, не знающих русского языка.