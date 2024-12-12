В российских школах могут вернуть оценки за поведение

Идея возвращения оценки за поведение в российские школы вновь стала предметом активного обсуждения. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила в интервью с «Газетой.ru», что учителя поддержат это нововведение.

«Иногда ребята срывают урок, а учитель даже плохую оценку за поведение ему поставить не может, потому что поведение школьников не оценивается. Конечно, это неправильно», — подчеркнула она. Лантратова отметила, что школе уже вернули воспитательную функцию, и следующим шагом станет введение оценки за поведение.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) также подчеркнул важность этого вопроса, отметив, что такая оценка должна быть равноценна другим школьным оценкам. Он призвал к широкому обсуждению инициативы с родителями и специалистами.

Министерство просвещения России поддерживает инициативу, однако подчёркивает необходимость детальной проработки вопроса. Пресс-служба ведомства отметила, что для оценки должны быть разработаны чёткие критерии: кто будет её выставлять и каким образом она будет определяться. Эти критерии могут быть предложены Российской академией образования.

Член Совета по правам человека Владимир Иконников отметил, что 80% учителей и директоров школ считают оценку за поведение эффективным инструментом. Он подчеркнул, что такая оценка должна рассматриваться наравне с оценками по другим предметам, таким как физика или история.

Введение оценки за поведение планируется обсудить в рамках разработки Стратегии развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года. Это позволит учесть все мнения и выработать наиболее эффективные подходы к внедрению нововведения.