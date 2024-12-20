В Минтруде объявили о повышении единого пособия на детей
Минтруд: С 1 января единое пособие на ребёнка вырастет почти на 15%
С 1 января 2025 года размер единого пособия увеличится на 14,8% из-за повышения прожиточного минимума, и средняя сумма максимального пособия составит более 17 тысяч рублей в месяц на одного ребёнка. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании Госсовета, посвящённом поддержке семей в России.
«С 1 января 2025 года за счёт роста прожиточного минимума размеры выплаты увеличатся на 14,8%, в среднем размер максимального пособия составит более 17 тысяч в месяц», — отметил министр.
Ранее на заседании Госсовета, посвящённом поддержке семей, президент России Владимир Путин отметил, что в стране возможно увеличение пособий по беременности и родам для молодых матерей до уровня прожиточного минимума. Он подчеркнул, что таким женщинам следует оказывать «особое внимание».
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