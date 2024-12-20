В Минтруде объявили о повышении единого пособия на детей

С 1 января 2025 года размер единого пособия увеличится на 14,8% из-за повышения прожиточного минимума, и средняя сумма максимального пособия составит более 17 тысяч рублей в месяц на одного ребёнка. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании Госсовета, посвящённом поддержке семей в России.

«С 1 января 2025 года за счёт роста прожиточного минимума размеры выплаты увеличатся на 14,8%, в среднем размер максимального пособия составит более 17 тысяч в месяц», — отметил министр.