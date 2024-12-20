Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 декабря, 16:28

В Минтруде объявили о повышении единого пособия на детей

Минтруд: С 1 января единое пособие на ребёнка вырастет почти на 15%

С 1 января 2025 года размер единого пособия увеличится на 14,8% из-за повышения прожиточного минимума, и средняя сумма максимального пособия составит более 17 тысяч рублей в месяц на одного ребёнка. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании Госсовета, посвящённом поддержке семей в России.

«С 1 января 2025 года за счёт роста прожиточного минимума размеры выплаты увеличатся на 14,8%, в среднем размер максимального пособия составит более 17 тысяч в месяц», — отметил министр.

Пособия, льготы и семейная ипотека. Что изменится после прямой линии с президентом
Пособия, льготы и семейная ипотека. Что изменится после прямой линии с президентом

Ранее на заседании Госсовета, посвящённом поддержке семей, президент России Владимир Путин отметил, что в стране возможно увеличение пособий по беременности и родам для молодых матерей до уровня прожиточного минимума. Он подчеркнул, что таким женщинам следует оказывать «особое внимание».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FotoDuets

Александра Мышляева
  • Новости
  • Минтруд РФ
  • Антон Котяков
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar