Путин предложил поднять пособия по беременности для молодых мам до уровня МРОТ
В России могут повысить до прожиточного минимума пособия по беременности и родам для молодых мам. Такую идею предложил президент РФ Владимир Путин во время заседания Госсовета по вопросам поддержки семей.
Глава государства заявил, что таким россиянкам необходимо уделять «особое внимание».
«Нужно уделить особое внимание будущим мамам — студенткам очных отделений вузов, колледжей, техникумов. Необходимо в качестве первоочередной меры повысить им пособие по беременности и родам до величины прожиточного минимума», — сказал Путин.
Во время прямой линии, которая прошла 19 декабря, Владимир Путин также затронул тему рождаемости в стране. Он заявил, что соответствующие показатели в России упали до 1,4 процента и их необходимо поднимать. Путин напомнил, что ранее в стране два резких спада рождаемости — в период Великой Отечественной войны и после развала СССР. Это тяжёлое испытание, отметил глава государства.
Life.ru