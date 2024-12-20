Путин предложил поднять пособия по беременности для молодых мам до уровня МРОТ

В России могут повысить до прожиточного минимума пособия по беременности и родам для молодых мам. Такую идею предложил президент РФ Владимир Путин во время заседания Госсовета по вопросам поддержки семей.

«Нужно уделить особое внимание будущим мамам — студенткам очных отделений вузов, колледжей, техникумов. Необходимо в качестве первоочередной меры повысить им пособие по беременности и родам до величины прожиточного минимума», — сказал Путин.

Во время прямой линии, которая прошла 19 декабря, Владимир Путин также затронул тему рождаемости в стране. Он заявил, что соответствующие показатели в России упали до 1,4 процента и их необходимо поднимать. Путин напомнил, что ранее в стране два резких спада рождаемости — в период Великой Отечественной войны и после развала СССР. Это тяжёлое испытание, отметил глава государства.