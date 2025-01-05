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Регион
5 января, 07:27
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Составлен топ должностей для мигрантов в 2025 году с зарплатами до 380 тысяч рублей

РБК: Самые высокие зарплаты мигрантов в РФ в 2025 году составят 380 тысяч рублей

В 2025 году самые высокие зарплаты в России для мигрантов с высокой квалификацией составят 380 тысяч рублей в месяц. Об этом со ссылкой на приказ Министерства труда РФ сообщает РБК.

Такой оклад будут выплачивать иностранному специалисту на должности председателя правления, говорится в материале. Менеджеры могут рассчитывать на ежемесячный доход в размере 275 тысяч рублей, спортсменам-инструкторам будут платить 250 тысяч, а мастерам по изготовлению брынзы, бланшировщикам и главам департаментов предлагают 230 тысяч.

В конце списка расположились повара и пекари — их зарплата составит 20 тысяч рублей в месяц. Следом за ними расположились массажисты и конструкторы одежды — 23 и 25 тысяч рублей соответственно.

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Ранее Life.ru сообщал, что в 2025 году в России повысится ряд выплат и пенсий. Например, с 1 января на 14,8% увеличится размер прожиточного минимума, достигнув отметки в 19,3 тысячи рублей для трудоспособных россиян. Для детей он составит 17,2 тысячи рублей, а для пенсионеров — 15,2 тысячи.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / alexkich

Юрий Лысенко
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