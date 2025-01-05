Составлен топ должностей для мигрантов в 2025 году с зарплатами до 380 тысяч рублей

В 2025 году самые высокие зарплаты в России для мигрантов с высокой квалификацией составят 380 тысяч рублей в месяц. Об этом со ссылкой на приказ Министерства труда РФ сообщает РБК.

Такой оклад будут выплачивать иностранному специалисту на должности председателя правления, говорится в материале. Менеджеры могут рассчитывать на ежемесячный доход в размере 275 тысяч рублей, спортсменам-инструкторам будут платить 250 тысяч, а мастерам по изготовлению брынзы, бланшировщикам и главам департаментов предлагают 230 тысяч.

В конце списка расположились повара и пекари — их зарплата составит 20 тысяч рублей в месяц. Следом за ними расположились массажисты и конструкторы одежды — 23 и 25 тысяч рублей соответственно.