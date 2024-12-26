Спец по финансовому планированию рассказала россиянам, как заработать на 13-й зарплате

Некоторые россияне в конце года получают приятный бонус от компании в виде 13-й зарплаты или новогодней премии. Как распорядиться этими деньгами, чтобы они не улетели за один день, объяснила заместитель директора Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Дарья Андрианова.

Она посоветовала определить приоритеты. Например, можно потратить все деньги на покупку чего-то, о чём вы долго мечтали. Кроме того, можно приумножить свой капитал, положив средства под проценты, а можно досрочно погасить кредит. Также специалист напомнила, что самое лучшее вложение — это вложение в себя, в своё образование.

«Конечно, такие инвестиции в себя делать стоит. Однако важно чётко понимать, для чего именно вы проходите те или иные курсы обучения, покупаете, допустим, то или иное оборудование, если вы профессионал и работаете на себя», — высказалась Андрианова в эфире радио Sputnik.