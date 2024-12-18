Россиянам рассказали, какие работники точно могут рассчитывать на новогоднюю премию
HR-эксперт Зеленкова: Годовые премии могут получить топ-менеджеры и айтишники
В преддверии новогодних праздников многие россияне рассчитывают на годовую премию. Однако из-за тяжёлой экономической ситуации в стране компании вынуждены пересматривать систему бонусов для сотрудников, сокращая дополнительные выплаты, рассказала РИАМО HR-специалист Екатерина Зеленкова.
Традиционно премии начисляются либо в конце декабря, либо в январе. Но грядущие налоговые изменения могут значительно урезать систему премирования.
«Пока налог на бонусы остаётся 13%, но с января 2025 года ставки изменятся: сотрудники с доходами свыше 2,4 млн рублей будут платить 15%, а с доходами свыше 5 млн рублей — ещё больше. Это делает декабрьские бонусы важным моментом для обеих сторон», — отметила эксперт.
Среди тех, кто с большой вероятностью получит премию, те сотрудники, которые приносят прямую прибыль компании. Это прежде всего топ-менеджеры, директора по продажам и развитию, продавцы и работники маркетплейсов, выполнившие планы и KPI. Также уверенными в бонусе могут быть IT-специалисты, медработники, фармацевты и сотрудники производств.
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