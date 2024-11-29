Названы пять профессий, которые могут исчезнуть в 2025 году

В 2025 году российский рынок труда ожидают значительные перемены, вызванные экономической нестабильностью, ускоренной цифровизацией и стремлением бизнеса оптимизировать расходы. Эти факторы могут усилить конкуренцию за рабочие места и спровоцировать волны сокращений. HR-специалист Екатерина Зеленкова в интервью «Газете.ru» обозначила перечень профессий, которые находятся в группе риска.

Операторы колл-центров и офисные администраторы могут оказаться под угрозой исчезновения из-за растущей популярности чат-ботов и голосовых помощников. Компании активно внедряют автоматизированные системы для взаимодействия с клиентами, что сокращает потребность в живых сотрудниках. Офисные администраторы также теряют актуальность, так как бизнес массово переходит на удалённый формат работы, используя цифровые инструменты управления.

Кроме этого свои позиции могут потерять транспортные логисты из-за развития алгоритмов управления цепочками поставок и автоматизированных систем планирования. Эти технологии минимизируют роль человека в логистических процессах, снижая необходимость в традиционных специалистах.

Также рискуют остаться без работы менеджеры по продажам массовых товаров. Современные потребительские привычки меняются, и рост онлайн-торговли через маркетплейсы вытесняет таких специалистов. Личные контакты и переговоры уступают место цифровым алгоритмам, которые подбирают лучшие предложения для клиентов.

Средний управленческий персонал также находится в зоне риска из-за перехода компаний к более плоским и гибким организационным структурам. В кризисных условиях бизнес стремится к минимизации издержек, упрощая и перераспределяя менеджерские функции между командами и линейными руководителями.

Сотрудники традиционных медиа и печатных изданий могут оказаться под ударом вследствие сокращения бюджетов и активного перехода рекламы в цифровую среду. Развитие онлайн-медиа усиливает конкуренцию и заставляет компании пересматривать бизнес-модели, оптимизируя процессы и снижая зависимость от традиционных форматов.