Кандидатов нет: Названы самые дефицитные профессии в России

В России дворники, токари и сварщики стали самыми дефицитными специальностями. Об этом говорится в исследовании платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. (HeadHunter).

Аналитики в качестве критерия востребованности профессии предложили собственный индекс. Этот показатель отражает соотношение активных резюме на одну вакансию, то есть, чем меньше индекс, тем больше дефицит соискателей. Так, у дворников индекс оказался на уровне 0,7, а у токарей, сварщиков и продавцов-консультантов — 1,1.

«Примечателен спрос на дворников на фоне приближающейся зимы и высокого сезона для уборки улиц — их зарплата в ноябре выросла почти на треть, до 35,6 тыс. рублей. При этом они являются самой дефицитной профессией на рынке труда — на одну вакансию меньше одного резюме», — приводит ТАСС слова аналитики.

По данным исследования, работники по взысканию задолженности, повара и кондитеры, автослесари и автомеханики, слесари, сантехники и администраторы магазинов, медики и маляры, мерчендайзеры и товароведы попали в топ самых дефицитных специальностей. Кроме того, в списке оказались электромонтажники, машинисты, кладовщики, курьеры и уборщицы.