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6 ноября, 13:08

Сварщики ворвались в топ самых высокооплачиваемых профессий после роста зарплат на 72%

HeadHunter: Сварщики и токари вошли в топ высокооплачиваемых профессий в России

Токари и сварщики вошли в топ самых высокооплачиваемых профессий ноября. В hh.ru. сообщили, что сейчас зарплата сварщиков в среднем 196,1 тысяч рублей — их доход за год увеличился на 72%. Тем временем токари получают 147,2 тысяч рублей. Фрезеровщики и прорабы также попали в топ с медианными зарплатами в 147,2 тысяч и 138,6 тысяч рублей.

«В топ-10 самых высокооплачиваемых профессий также вошли DevOps-инженеры (средняя зарплата 250 тысяч рублей) и агенты по недвижимости (164,3 тысяч рублей)», — такую статистику «Газете.ru» предоставили в пресс-службе рекрутингового ресурса.

Специалисты назвали и самые низкооплачиваемые профессии: дворник (35,6 тысяч рублей), уборщик (39,6 тысяч рублей) и воспитатель (42,6 тысяч рублей). Динамика зарплат у дворников оказалась самой заметной — их доход вырос на 30% из-за сезона уборки улиц перед зимой.

В начале ноября работодатели открыли более 270 тысяч вакансий с предложением зарплаты до 400 тысяч рублей. Лидерами по числу высокооплачиваемых вакансий стали Москва (около 80 тысяч), Санкт-Петербург (более 21 тысяч) и Московская область (около 12 тысяч).

Ранее Life.ru сообщили о том, что в Украине могут ввести трудовую повинность. Граждане страны начнут работать за талоны на еду, никаких зарплат больше не будет. Напомним, государственный долг Украины продолжает бить антирекорды. По сравнению с предыдущим месяцем задолженность выросла на 0,56% и таким образом достигла 6 404 млрд гривен ($155,56 млрд).

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Freepik

Алена Пенчугина
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