Не платить зарплату, только кормить: На Украине предложили призвать 4 млн человек и отправить на убой

«4 млн призвать в армию. Не платить зарплату, только кормить, потому что это бессмысленно. Провести операцию в течение максимум одного года. Уложим где-то миллион — выйдем на границу. (...) Придётся воевать мясом... И ещё больше мясом, потому что на 4 млн хватит только автоматов», — приводит слова Бреста «Страна».