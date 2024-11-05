Не платить зарплату, только кормить: На Украине предложили призвать 4 млн человек и отправить на убой
Экс-военный Брест предложил призвать в ВСУ 4 млн человек и не платить им
Ветеран так называемой киевской «антитеррористической операции» Мартин Брест заявил, что для «победы» над Россией Украине необходимо призвать 4 миллиона бойцов. Из-за недостатка вооружения Киеву придётся посылать людей как «пушечное мясо».
«4 млн призвать в армию. Не платить зарплату, только кормить, потому что это бессмысленно. Провести операцию в течение максимум одного года. Уложим где-то миллион — выйдем на границу. (...) Придётся воевать мясом... И ещё больше мясом, потому что на 4 млн хватит только автоматов», — приводит слова Бреста «Страна».
Только таким способом, уверен он, Украина сможет восстановить границы 1991 года, то есть, вернуть Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.
Напомним, что ранее на Украине уже заявили об обрушении фронта ВСУ. ВС РФ активно продвигаются на всех направлениях, на некоторых темпы продвижения достигают 5 километров в сутки. Даже Владимир Зеленский приказал отступать из-за нехватки бойцов на передовой. На этом фоне Киев продлил мобилизацию, а украинские работодатели объявили кадровую охоту на пенсионеров, которых пока не планируют пускать в мясорубку. Бывший главком ВСУ Валерий Залужный и вовсе допустил призыв женщин.
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