Работать за талоны на еду: На Украине могут ввести трудовую повинность
Замглавы Верховного суда Украины заявил о возможном введении трудовой повинности
На Украине могут ввести трудовую повинность. Граждане страны начнут работать за талоны на еду, никаких зарплат больше не будет. Об этом заявил зампред Верховного суда страны, майор ВСУ Александр Мамалуй.
«Уважаемое общество, мы в одном шаге от введения трудовой повинности. В одном шаге. И тогда никаких зарплат ни у кого не будет. Будут пайки, какие-то там деньги на сигареты, бензин по талонам», — приводит его слова издание «Страна».
Напомним, государственный долг Украины продолжает бить антирекорды. По сравнению с предыдущим месяцем задолженность выросла на 0,56% и таким образом достигла 6 404 млрд гривен ($155,56 млрд).
Ранее на Украине предложили ввести запрет на хранение древесины без документов об их происхождении. За хранение дров без сертификата в некоторых случаях предусматривается даже уголовное наказание. Также МВД Украины планирует ввести закон о тотальной слежке за гражданами при помощи оцифрованного образа лица.
ТАСС / Zuma