Работать за талоны на еду: На Украине могут ввести трудовую повинность

На Украине могут ввести трудовую повинность. Граждане страны начнут работать за талоны на еду, никаких зарплат больше не будет. Об этом заявил зампред Верховного суда страны, майор ВСУ Александр Мамалуй.

«Уважаемое общество, мы в одном шаге от введения трудовой повинности. В одном шаге. И тогда никаких зарплат ни у кого не будет. Будут пайки, какие-то там деньги на сигареты, бензин по талонам», — приводит его слова издание «Страна».