Украинцам запретят хранить дрова без документов. За нарушение могут посадить в тюрьму

Верховная Рада Украины рассматривает новый закон, который предусматривает запрет на хранение дров без документов об их происхождении. За это может быть предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, передаёт «Суспільне». Под действия нового закона могут попасть почти все жители Черниговской области.

Ответственность может наступить за хранение, перевозку и сбыт древесины без документов. По словам адвоката Алексея Кинебаса, уголовная ответственность сроком от пяти до семи лет может грозить за хранение дров более суммой более 30 тысяч гривен. Наказание будет зависеть от нанесённого вреда из-за вырубки лесов, а также от стоимости древесины.