Россиянам рассказали, какие преимущества даёт смена профессии после 45 лет
ОСЭР: Смена профессии после 45 лет имеет ряд плюсов
Сменив профессию после 45 лет, можно будет в будущем сохранить работу. Смене деятельности может мешать лишь возрастная дискриминация. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «Карьерные траектории на удлиняющемся жизненном пути».
По статистике, 60-летний сотрудник сохранит свою должность в организации с вероятностью 62%, если он сменил профессию, когда ему было 45-54 года. Если этого не происходило, шанс падает до 54%. Также такие работники реже стремятся к досрочному выходу на пенсию.
Авторы доклада указали, что правительства могут подталкивать граждан к смене профессии после 45 лет, но этому мешают некоторые причины социального характера. Чаще всего это возрастная дискриминация (43%), местонахождение работы (35%), недостаток карьерных возможностей (22%) и нехватка соответствующего профессионального опыта (20%).
Ранее психолог Зеленчук рассказала, как вернуться к своим рабочим обязанностям после отпуска без лишнего стресса. По её словам, возвращаться в рабочий ритм необходимо постепенно. В противном случае человек будет сталкиваться с потерей мотивации.
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