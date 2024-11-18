Россиянам рассказали, какие преимущества даёт смена профессии после 45 лет

Сменив профессию после 45 лет, можно будет в будущем сохранить работу. Смене деятельности может мешать лишь возрастная дискриминация. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «Карьерные траектории на удлиняющемся жизненном пути».

По статистике, 60-летний сотрудник сохранит свою должность в организации с вероятностью 62%, если он сменил профессию, когда ему было 45-54 года. Если этого не происходило, шанс падает до 54%. Также такие работники реже стремятся к досрочному выходу на пенсию.

Авторы доклада указали, что правительства могут подталкивать граждан к смене профессии после 45 лет, но этому мешают некоторые причины социального характера. Чаще всего это возрастная дискриминация (43%), местонахождение работы (35%), недостаток карьерных возможностей (22%) и нехватка соответствующего профессионального опыта (20%).