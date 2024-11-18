Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 04:30

В РПЦ рассказали, кому молиться о повышении на работе и закрытии всех долгов

Иерей Савастьянов: Для помощи в финансах молятся Спиридону Тримифунтскому

Верующий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Klavdiia Arziukova

Верующий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Klavdiia Arziukova

Православные россияне обретают в молитве утешение и радость. Многие из них просят о помощи в земных делах, в том числе, и финансовых вопросах. Кому и как правильно молиться при трудностях рассказал Life.ru советник главы Вологодской митрополии по миссионерскому служению и настоятель храма в честь «Семистрельной» иконы Богородицы иерей Илия Савастьянов.

Святые не имеют чёткой специализации, так как все блага приходят от Бога. Однако есть святые, к которым принято молиться в конкретных жизненных ситуациях. Например, Святитель Спиридон Тримифунтский считается покровителем предпринимателей и людей с материальными трудностями.

«Молиться можно не только этому святому, но и своему небесному покровителю, Богородице и самому Богу», — отметил Савастьянов.

Священник добавил, что молитва должна быть искренней, а важнее всего соблюдать заповеди, а не просто исполнять ритуалы. В заключение он рассказал о Страстотерпце Николае, который помогает избавиться от курения. Как напомнил иерей, в своей земной жизни император Николай сам страдал от этой привычки.

В РПЦ объяснили, почему в «Разговоры о важном» нужно включить посещение святынь
В РПЦ объяснили, почему в «Разговоры о важном» нужно включить посещение святынь

Ранее протоиерей Бородин заявил Life.ru о необходимости запрета вазэктомии в России. По словам протоиерея, мужчины, решившиеся на эту процедуру, совершают безответственный поступок по отношению к Родине и даже предают её.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • РПЦ
  • Комментарии Лайфу
  • Религия
  • Только на Life
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar