В РПЦ рассказали, кому молиться о повышении на работе и закрытии всех долгов

Православные россияне обретают в молитве утешение и радость. Многие из них просят о помощи в земных делах, в том числе, и финансовых вопросах. Кому и как правильно молиться при трудностях рассказал Life.ru советник главы Вологодской митрополии по миссионерскому служению и настоятель храма в честь «Семистрельной» иконы Богородицы иерей Илия Савастьянов.

Святые не имеют чёткой специализации, так как все блага приходят от Бога. Однако есть святые, к которым принято молиться в конкретных жизненных ситуациях. Например, Святитель Спиридон Тримифунтский считается покровителем предпринимателей и людей с материальными трудностями.

«Молиться можно не только этому святому, но и своему небесному покровителю, Богородице и самому Богу», — отметил Савастьянов.

Священник добавил, что молитва должна быть искренней, а важнее всего соблюдать заповеди, а не просто исполнять ритуалы. В заключение он рассказал о Страстотерпце Николае, который помогает избавиться от курения. Как напомнил иерей, в своей земной жизни император Николай сам страдал от этой привычки.