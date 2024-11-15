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15 ноября, 16:00

«Не знают, что такое любовь»: В РПЦ объяснили, почему в России необходимо запретить вазэктомию

Протоиерей Бородин: Люди, решившиеся на вазэктомию, не хотят ни о ком заботиться

Процедура вазэктомии (операция по пересечению семявыносящих протоков у мужчин. — Прим. Life.ru) является тяжёлым грехом с точки зрения христианства. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил протоиерей, настоятель храма Космы и Дамиана на Маросейке Фёдор Бородин.

«Человек решается на него, потому что он просто не понимает, что такое любовь, и не может быть счастливым из-за этого. Главные сокровища на земле — это люди, которые тебя любят. И прежде всего это твоя семья. Супружеские отношения с точки зрения христианства рассматриваются как проявление любви и путь к творению нового человека. Соучастие в том, что только Господь может создать нового человека», — пояснил служитель церкви.

По словам протоиерея, мужчины, решившиеся на эту процедуру, совершают безответственный поступок по отношению к Родине и даже предают её. Бородин также объяснил, что такие люди лишают себя цели, из-за этого внутренне опустошаются и становятся несчастными, также они не понимают, что такое любовь.

«Любовь — это не только физиологическая часть. Такой человек становится более животным, чем человеком. Это очень грустно. Эгоисты, которые думают только о себе, получают удовольствие, не хотят себя ограничивать, чтобы ни о ком не заботиться, ни с кем не делиться, обычно остаются одни. И даже если рядом есть люди, это всё люди, которым просто нужно что-то унаследовать у этих эгоистов», — пояснил собеседник Life.ru.

Бородин отметил, что вазэктомию нужно запретить.

«Это психическое заболевание»: Милонов выступил за запрет процедуры вазэктомии
«Это психическое заболевание»: Милонов выступил за запрет процедуры вазэктомии

Ранее Life.ru писал, что в России призвали ужесточить условия для проведения вазэктомии и стерилизации. По словам омбудсмена Ирины Волынец, в РФ существует серьёзная демографическая проблема. Эксперт заявила о необходимости охраны репродуктивного здоровья россиян.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Africa Studio

Екатерина Хмелева
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