В РПЦ объяснили, почему в «Разговоры о важном» нужно включить посещение святынь

В РПЦ поддержали идею включить посещение святых мест и общение со священнослужителями в программу «Разговоров о важном». Священник Владислав Береговой в беседе с Life.ru назвал несколько причин, почему эта инициатива нужна:

История России неразрывно связана с историей Церкви. По истории древних русских храмов и обителей можно изучить всю историю государства Российского без каких-либо пробелов с XI по XXI век. Один раз увиденное запоминается на порядок лучше, чем услышанное. При каждом древнем монастыре есть музей с хорошими экскурсоводами. Изучая экспонаты музея, можно глубже окунуться в наше общее историческое прошлое. Любой древний монастырь — это особое место молитвы и праведной жизни. Это дом Божий и место силы. В нём по-другому дышится и чувствуется. Береговой считает, что и ребятам, и учителям будет полезен такой особый духовный опыт соприкосновения с благодатью. По дороге в святую обитель можно провести увлекательную игровую беседу на историческую тему. Личность воспитывает личность. Духовенство у нас не пещерное, говорит священник, и многие умеют провести экскурсию так, что это улучшит представление ребят о Церкви и государстве.

«Меня несколько огорчает возможная полемика об этой инициативе, которая никогда бы не возникла, если бы речь шла об экскурсиях в костёлы, мечети, дацаны, языческие храмы где-нибудь в Таиланде или Латинской Америке. Но как только возникает замечательная инициатива познакомить ребят с историей страны через историю Церкви, сразу у кого-то сильно подгорает... Без Церкви нет России, друзья. Православие нас сформировало как нацию, как народ, как государство», — отметил Владислав Береговой.