В школьные «Разговоры о важном» предложили включить посещение святых мест

В «Разговоры о важном», которые проходят каждый понедельник во всех школах России, хотят включить посещение святых мест и общение со священнослужителями. Интегрировать в учебный процесс элементы, способствующие воспитанию духовности и нравственности, предложил председатель общероссийского общественного движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов.

«В современном обществе чрезвычайно важно уделять внимание воспитанию духовности и нравственности в подрастающем поколении. Наша молодёжь должна иметь крепкие моральные основы, которые помогут им стать достойными гражданами и полноправными участниками общества. Сегодняшние «Разговоры о важном» — это шаг в нужном направлении, однако они должны быть дополнены более глубокими и практическими аспектами, такими как посещение святых мест», — сказал Иванов в беседе с Life.ru.

По его мнению, это будет способствовать развитию у детей чувства уважения к духовным традициям и историческому наследию нашей страны, а также поможет подрастающему поколению обрести внутреннюю гармонию и моральные ориентиры, необходимые для формирования полноценной личности.

«Мы не можем оставаться в стороне и позволить современным веяниям разрушать духовные основы нашего общества. Если мы действительно заботимся о будущем нашей страны, давайте сделаем всё возможное, чтобы укрепить у юного поколения понимание и уважение к священным аспектам нашей культуры», — заключил парламентарий.