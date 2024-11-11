В школьные «Разговоры о важном» предложили включить посещение святых мест
«Разговоры о важном» появились в школах России с сентября 2022 года. Фото © Агентство «Москва» / Ярослав Чингаев
В «Разговоры о важном», которые проходят каждый понедельник во всех школах России, хотят включить посещение святых мест и общение со священнослужителями. Интегрировать в учебный процесс элементы, способствующие воспитанию духовности и нравственности, предложил председатель общероссийского общественного движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов.
«В современном обществе чрезвычайно важно уделять внимание воспитанию духовности и нравственности в подрастающем поколении. Наша молодёжь должна иметь крепкие моральные основы, которые помогут им стать достойными гражданами и полноправными участниками общества. Сегодняшние «Разговоры о важном» — это шаг в нужном направлении, однако они должны быть дополнены более глубокими и практическими аспектами, такими как посещение святых мест», — сказал Иванов в беседе с Life.ru.
По его мнению, это будет способствовать развитию у детей чувства уважения к духовным традициям и историческому наследию нашей страны, а также поможет подрастающему поколению обрести внутреннюю гармонию и моральные ориентиры, необходимые для формирования полноценной личности.
«Мы не можем оставаться в стороне и позволить современным веяниям разрушать духовные основы нашего общества. Если мы действительно заботимся о будущем нашей страны, давайте сделаем всё возможное, чтобы укрепить у юного поколения понимание и уважение к священным аспектам нашей культуры», — заключил парламентарий.
Напомним, что «Разговоры о важном» появились в школах России с сентября 2022 года. Это классные часы, которые в числе прочего посвящены ценностям российского общества, закреплённым в стратегии национальной безопасности. Он провлдятся в разных формах — это может быть дискуссия по итогам просмотренного фильма, квиз, методический материал в форме полноценного урока, общение со специалистом по теме. Кстати, нередко «Разговоры о важном» ведут министры и даже сам президент РФ Владимир Путин.