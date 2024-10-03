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3 октября, 14:29

Путин ответил на просьбу распространить «Разговоры о важном» на детей с 5 лет

Путин: Программа образования должна строиться исходя из возраста ребёнка

Не нужно перегибать в вопросах патриотического образования. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с финалистами конкурса «Учитель года», комментируя предложение распространить «Разговоры о важном» и на детей с 5 лет.

Путин ответил на просьбу распространить «Разговоры о важном» на дошколят. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Если мы молодого человека не ориентируем в пространстве, в бесконечном потоке информации, самому молодому человеку трудно ориентироваться и разговоры о важном — это серьёзное начало! Но здесь ничего перегибать не нужно, всё должно быть в меру! А второе — всё должно быть искренне, доходчиво», — отметил российский лидер.

Российский лидер отметил, что у нас такие есть выражения: впитал с молоком матери, усвоил с младых ногтей, что говорит о важности воспитания с самого раннего возраста. Однако по его словам, всё должно быть в пределах разумного и программа образования должна строиться исходя из возраста ребёнка.

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Ранее Путин заявил, что образование разных уровней в совокупности является единым образовательным пространством. Глава страны также отметил, что российские школьники и студенты должны получать востребованные знания и навыки, прививать себе фундаментальные для общества ценности. Это позволит им состояться в профессии и чувствовать уверенность в своём жизненном пути, работая на благо России и её граждан.

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Life.ru

Александра Мышляева
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