«Никакой ИИ их не заменит»: Мединский в «Разговорах о важном» рассказал детям о важной роли учителя

В понедельник, 30 сентября, в школах по всей России в рамках цикла встреч «Разговоры о важном» прошёл урок, посвящённый профессии учителя. В видеоролике для учащихся снялся помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

Мединский в «Разговорах о важном» поделился воспоминаниями о школе и рассказал о важной роли учителя. Видео © Telegram / Разговоры о важном

Он поделился воспоминаниями о школьной жизни и рассказал о том, когда появились первые школы, о важности времени для современных детей, а также ответил на вопрос, может ли искусственный интеллект прийти на смену учителю. По мнению Мединского, никакие нейросети никогда не заменят живого разговора с учителем.

«Практика показала, что без социализации и без личной роли учителя — ничего не получится. Никакой ИИ или чат GPT никогда не заменит живой разговор с учителем и ваше общение друг с другом», — подчеркнул помощник президента.