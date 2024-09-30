Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 сентября, 17:40

«Никакой ИИ их не заменит»: Мединский в «Разговорах о важном» рассказал детям о важной роли учителя

По всей России прошёл урок «Разговоры о важном», посвящённый Дню учителя

В понедельник, 30 сентября, в школах по всей России в рамках цикла встреч «Разговоры о важном» прошёл урок, посвящённый профессии учителя. В видеоролике для учащихся снялся помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

Мединский в «Разговорах о важном» поделился воспоминаниями о школе и рассказал о важной роли учителя. Видео © Telegram / Разговоры о важном

Он поделился воспоминаниями о школьной жизни и рассказал о том, когда появились первые школы, о важности времени для современных детей, а также ответил на вопрос, может ли искусственный интеллект прийти на смену учителю. По мнению Мединского, никакие нейросети никогда не заменят живого разговора с учителем.

«Практика показала, что без социализации и без личной роли учителя — ничего не получится. Никакой ИИ или чат GPT никогда не заменит живой разговор с учителем и ваше общение друг с другом», — подчеркнул помощник президента.

А ранее Мединский назвал 11-летнюю программу среднего общего образования непозволительной роскошью на встрече с молодёжью в Мурманске 24 сентября. По мнению председателя РВИО, сокращение сроков обучения позволит детям раньше вступить в сферу профподготовки и стать конкурентоспособными специалистами.

В РПЦ выступили против запрета теории Дарвина в школах
В РПЦ выступили против запрета теории Дарвина в школах
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Разговоры о важном

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Владимир Мединский
  • Другие новости
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров