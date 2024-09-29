Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 19:22

В РПЦ выступили против запрета теории Дарвина в школах

Легойда выступил против инициативы запретить преподавание теории Дарвина в школах

Информацию о теории Дарвина из школьных учебников исключать не стоит. Такое мнение высказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с церковью и СМИ Владимир Легойда.

В передаче «Светлый вечер» на радио «Вера» он пояснил, что нужно ставить вопрос не о запрете преподавания тех или иных теорий, а о «вдумчивом и глубоком представлении многообразия как научного мира, так и способов познания, которые не сводятся только к научному».

«Научный и религиозный подходы не обязательно должны конфликтовать между собой», — пояснил представитель РПЦ.

Профессор предложил ввести «наши традиционные игры» в школах вместо гольфа и чирлидинга
Профессор предложил ввести «наши традиционные игры» в школах вместо гольфа и чирлидинга

Аналогичное мнение ранее высказал член Общественной палаты РФ, блогер, писатель Дмитрий (Гоблин) Пучков. По его словам, теорию эволюции Дарвина нельзя убирать из школьной программы: наука не имеет отношения к вере, а религиозные предпочтения не нужно тащить в школы, так как для них есть специальные места. Напомним, бывший глава правительства Чечни Муслим Хучиев призвал убрать теорию эволюции Чарлза Дарвина из школьной программы. Экс-премьер объяснил своё предложение тем, что эволюционная теория ошибочна и противоречит религии и воспитанию.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Olga_Kuzmina

Оксана Попова
  • Новости
  • РПЦ
  • Владимир Легойда
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров