В РПЦ выступили против запрета теории Дарвина в школах

Информацию о теории Дарвина из школьных учебников исключать не стоит. Такое мнение высказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с церковью и СМИ Владимир Легойда.

В передаче «Светлый вечер» на радио «Вера» он пояснил, что нужно ставить вопрос не о запрете преподавания тех или иных теорий, а о «вдумчивом и глубоком представлении многообразия как научного мира, так и способов познания, которые не сводятся только к научному».

«Научный и религиозный подходы не обязательно должны конфликтовать между собой», — пояснил представитель РПЦ.