В РПЦ выступили против запрета теории Дарвина в школах
Легойда выступил против инициативы запретить преподавание теории Дарвина в школах
Информацию о теории Дарвина из школьных учебников исключать не стоит. Такое мнение высказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с церковью и СМИ Владимир Легойда.
В передаче «Светлый вечер» на радио «Вера» он пояснил, что нужно ставить вопрос не о запрете преподавания тех или иных теорий, а о «вдумчивом и глубоком представлении многообразия как научного мира, так и способов познания, которые не сводятся только к научному».
«Научный и религиозный подходы не обязательно должны конфликтовать между собой», — пояснил представитель РПЦ.
Аналогичное мнение ранее высказал член Общественной палаты РФ, блогер, писатель Дмитрий (Гоблин) Пучков. По его словам, теорию эволюции Дарвина нельзя убирать из школьной программы: наука не имеет отношения к вере, а религиозные предпочтения не нужно тащить в школы, так как для них есть специальные места. Напомним, бывший глава правительства Чечни Муслим Хучиев призвал убрать теорию эволюции Чарлза Дарвина из школьной программы. Экс-премьер объяснил своё предложение тем, что эволюционная теория ошибочна и противоречит религии и воспитанию.
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