Профессор предложил ввести «наши традиционные игры» в школах вместо гольфа и чирлидинга Эксперт Кыласов призвал заниматься в школах общей физподготовкой, а не гольфом 19 сентября, 19:15 В школах могут отменить гольф. Обложка © freepik

Предложение Минпросвещения убрать из школьной программы гольф и чирлидинг очень разумно, однако подобные виды спорта редко встречаются в отечественных учебных заведениях, а вот чем точно следует заняться — так это введением «наших традиционных игр». Об этом сообщил доктор культурологии, профессор Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Алексей Кыласов в эфире радио «Комсомольская правда».

«У нас практически наших традиционных игр нет в реестре, абсолютно нет. Это просто говорит о том, что, конечно, Минспорт пребывал в парадигме англосаксонской. К счастью, наступили времена, когда можно дождаться этой переоценки, но в то же время запретами ведь ничего не добьёшься», — пояснил он.

По его словам, Россия слишком впитала в себя культурные веяния Запада, поэтому было бы хорошо заниматься в школе не гольфом, а изучать собственные традиции в спорте. Кыласов напомнил, что если речь идёт всего лишь о физкультуре в учебном заведении, то достаточно общей спортивной подготовки и не стоит ударяться в такие крайности, как гольф или банные процедуры, когда детей учат, как правильно париться в бане и так далее. Всё это, по его мнению, можно делать в семейном кругу, а не на уроках.

Напомним, в Министерстве просвещения предложили исключить из уроков физкультуры такие занятия, как гольф и чирлидинг, поскольку они не соответствуют отечественному историческому опыту и традициям. Кроме того, там выступили против практики массажа и банных процедур.

Авторы Татьяна Миссуми