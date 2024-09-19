Минпросвещения предложило убрать гольф, чирлидинг и массаж из уроков физкультуры
В российских школах могут исключить из уроков физкультуры такие занятия как гольф и чирлидинг, поскольку они не соответствуют отечественному историческому опыту и традициям. С такой инициативой выступили в Министерстве просвещения. С документом можно ознакомиться на Федеральном портале правовых проектов.
Помимо этого, в ведомстве выступили против практики массажа и банных процедур, аргументируя это возрастной психофизиологией школьников, а также положениями о зарубежных спортсменах, тренерах и соревнованиях «в целях формирования осознанного отношения учащихся к истории, опыту и ценностям именно отечественной физической культуры и спорта».
Зато недавно стало известно, что в российских школах на уроках труда, которые вернули с этого учебного года, в кулинарии смогут попробовать себя не только девочки, но и мальчики. Так, учащиеся будут практиковаться в кройке, шитье и кулинарии. Кроме того, вместе с трудовиками школьники смогут ознакомиться с основами конструирования, робототехники и работой беспилотных авиационных систем, а также изучат компьютерную графику и черчение.
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