Минпросвещения предложило убрать гольф, чирлидинг и массаж из уроков физкультуры

В российских школах могут исключить из уроков физкультуры такие занятия как гольф и чирлидинг, поскольку они не соответствуют отечественному историческому опыту и традициям. С такой инициативой выступили в Министерстве просвещения. С документом можно ознакомиться на Федеральном портале правовых проектов.

Помимо этого, в ведомстве выступили против практики массажа и банных процедур, аргументируя это возрастной психофизиологией школьников, а также положениями о зарубежных спортсменах, тренерах и соревнованиях «в целях формирования осознанного отношения учащихся к истории, опыту и ценностям именно отечественной физической культуры и спорта».