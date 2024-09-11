Мальчики в школах РФ смогут попробовать себя в кулинарии на уроках труда

В российских школах мальчики на уроках труда смогут попробовать себя в кулинарии. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на XI Общероссийском родительском собрании в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» в среду, 11 сентября.

«Дали возможность школе не только отдельно обучать мальчиков и девочек, но если мальчик хочет постичь секрет кулинарии — дать такую возможность. Соответственно, девочкам тоже разные наполнения. Поэтому мы здесь тоже с психологами говорили, с педагогами», — отметил министр.

Напомним, с 1 сентября в российские школы вернулись уроки труда. Учеников будут знакомить с основами конструирования, робототехники и работой беспилотных авиационных систем. Кроме того, школьники изучат компьютерную графику и черчение. Планируется, что обучающиеся также попрактикуются в кройке, шитье и кулинарии.