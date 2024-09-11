Кравцов призвал помешать бизнесу на сайтах с готовыми домашними заданиями

Создатели сайтов с готовыми домашними заданиями совершают преступление, с подобными платформами необходимо что-то сделать. С таким призывом выступил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе XI Общероссийского родительского собрания в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

«Я к родителям обращаюсь — запретить, ну, не очень правильное слово такое, но надо как-то, да, с готовыми домашними заданиями… Это, я считаю, в определённой степени преступление», — сказал министр.

Создатели сайтов с решением школьных домашних заданий зарабатывают колоссальные деньги, отметил Кравцов. Поисковые запросы по этой теме являются очень популярными. Министр отметил, что учебные заведения вряд ли отменят домашние задания, так как материал следует закреплять.

Причём в этом учебном году по каждому предмету будет утверждено календарное планирование, в котором пропишут, сколько времени должно быть отведено на изучение определённой темы. Чиновник отметил, что это приведёт к чёткому распределению времени, которое тратят школьники. Кравцов также высказался об опыте стран, где всё же отменили «домашку».

«Ребята там просто выполняют эти задания, оставаясь в школе после уроков», — пояснил он.