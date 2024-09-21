«Не лезьте»: Гоблин оценил идею убрать теорию Дарвина из школьной программы
Дмитрий Гоблин Пучков: Наука не имеет отношения к вере, религии не место в школе
Теорию эволюции Дарвина нельзя убирать из школьной программы: наука не имеет отношения к вере, а религиозные предпочтения не нужно тащить в школы, для них есть специальные места. Такое мнение выразил член Общественной палаты РФ, блогер, писатель Дмитрий (Гоблин) Пучков.
Дмитрий Гоблин Пучков о том, почему нельзя исключать теорию Дарвина из школьной программы. Видео © Telegram / Радио Sputnik
«Наука никакого отношения к вере не имеет. Верить в Бога: вот церковь, мечеть, синагога, дацан. Что вашему сердцу любезно. Идите туда и предавайтесь вере, во всё остальное не лезьте», — сказал он в эфире радио Sputnik.
Ранее бывший глава правительства Чечни Муслим Хучиев призвал убрать теорию эволюции Чарлза Дарвина из школьной программы. Экс-премьер объяснил своё предложение тем, что эволюционная теория ошибочна и противоречит религии и воспитанию.
Недавно Life.ru рассказывал о том, что Министерство просвещения России выступило с инициативой убрать из школьной программы игру в гольф и чирлидинг, так как они не вяжутся с российскими традициями. Доктор культурологии и профессор университета имени Плеханова поддержал это предложение, призвав вместо этих занятий популяризовать в школах российские традиционные игры.
VK / Дмитрий Пучков