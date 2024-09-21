«Не лезьте»: Гоблин оценил идею убрать теорию Дарвина из школьной программы

Теорию эволюции Дарвина нельзя убирать из школьной программы: наука не имеет отношения к вере, а религиозные предпочтения не нужно тащить в школы, для них есть специальные места. Такое мнение выразил член Общественной палаты РФ, блогер, писатель Дмитрий (Гоблин) Пучков.

Дмитрий Гоблин Пучков о том, почему нельзя исключать теорию Дарвина из школьной программы. Видео © Telegram / Радио Sputnik

«Наука никакого отношения к вере не имеет. Верить в Бога: вот церковь, мечеть, синагога, дацан. Что вашему сердцу любезно. Идите туда и предавайтесь вере, во всё остальное не лезьте», — сказал он в эфире радио Sputnik.