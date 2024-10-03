Путин подчеркнул важность единой и современной образовательной системы в России

Образование разных уровней в совокупности является единым образовательным пространством. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с финалистами конкурса «Учитель года», фрагмент опубликовала пресс-служба Кремля.

Владимир Путин о важности единого образовательного пространства в России. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

«Наша общая задача, которая в том числе будет решаться в рамках нового национального проекта «Молодёжь и дети», — чтобы это пространство было действительно единым и современным, отвечало требованиям, динамике XXI века, целям развития, которые стоят перед нашим государством в целом», — заявил президент.