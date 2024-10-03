Путин подчеркнул важность единой и современной образовательной системы в России
Путин: Разные уровни образования составляют единое образовательное пространство
Образование разных уровней в совокупности является единым образовательным пространством. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с финалистами конкурса «Учитель года», фрагмент опубликовала пресс-служба Кремля.
Владимир Путин о важности единого образовательного пространства в России. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»
«Наша общая задача, которая в том числе будет решаться в рамках нового национального проекта «Молодёжь и дети», — чтобы это пространство было действительно единым и современным, отвечало требованиям, динамике XXI века, целям развития, которые стоят перед нашим государством в целом», — заявил президент.
Глава страны добавил, что российские школьники и студенты должны получать востребованные знания и навыки, прививать себе фундаментальные для общества ценности. Это позволит им состояться в профессии и чувствовать уверенность в своём жизненном пути, работая на благо России и её граждан.
Кстати, ещё в прошлом году глава государства назвал ключевой вопрос образования. По его словам, этим компонентом для любого человека является воспитание. Российский лидер также призвал вместе с учителями и родителями искать решения проблем образования. Он напомнил, что были приняты законы о защите прав педагогов и отметил, что эту работу нужно продолжать.
Life.ru