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29 сентября, 10:02

Россияне рассказали, как относятся к сокращению сроков обучения в школах

ТАСС: 63% россиян выступили против сокращения сроков образования в школах

Каждый третий житель России считает, что в школах нужно уменьшить продолжительность обучения. При этом 63% выступили против сокращения сроков образования, свидетельствуют результаты исследования, которые публикует ТАСС.

«Сторонников сокращения сроков получения среднего полного общего образования — по 27% среди экономически активного населения в целом и среди родителей обучающихся. Их основные доводы: «Раньше была десятилетка, а специалисты были очень хорошие»; «Один или два года явно лишние», — указано в исследовании.

Многие утверждают, что в настоящее время дети всё ещё сидят за партами в школах, хотя в 18 лет уже можно жениться или выходить замуж. Часть опрошенных считает, что целесообразнее будет вернуть десятилетку. В опросе поучаствовали 1600 экономически активных граждан РФ и 500 родителей школьников.

Эксперт раскритиковала идею Мединского сократить сроки обучения в школе
Эксперт раскритиковала идею Мединского сократить сроки обучения в школе

Напомним, что ранее помощник президента РФ Владимир Мединский назвал 11-летнюю программу среднего общего образования непозволительной роскошью на встрече с молодёжью в Мурманске 24 сентября. По его словам, сокращение сроков обучения позволит детям раньше вступить в сферу профподготовки и стать конкурентоспособными специалистами. В Кремле отметили, что для этой дискуссии есть основания, обусловленные изменением кадровых потребностей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vereshchagin Dmitry

Дарья Нарыкова
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