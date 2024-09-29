Россияне рассказали, как относятся к сокращению сроков обучения в школах

Каждый третий житель России считает, что в школах нужно уменьшить продолжительность обучения. При этом 63% выступили против сокращения сроков образования, свидетельствуют результаты исследования, которые публикует ТАСС.

«Сторонников сокращения сроков получения среднего полного общего образования — по 27% среди экономически активного населения в целом и среди родителей обучающихся. Их основные доводы: «Раньше была десятилетка, а специалисты были очень хорошие»; «Один или два года явно лишние», — указано в исследовании.

Многие утверждают, что в настоящее время дети всё ещё сидят за партами в школах, хотя в 18 лет уже можно жениться или выходить замуж. Часть опрошенных считает, что целесообразнее будет вернуть десятилетку. В опросе поучаствовали 1600 экономически активных граждан РФ и 500 родителей школьников.