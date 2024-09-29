Россияне рассказали, как относятся к сокращению сроков обучения в школах
ТАСС: 63% россиян выступили против сокращения сроков образования в школах
Каждый третий житель России считает, что в школах нужно уменьшить продолжительность обучения. При этом 63% выступили против сокращения сроков образования, свидетельствуют результаты исследования, которые публикует ТАСС.
«Сторонников сокращения сроков получения среднего полного общего образования — по 27% среди экономически активного населения в целом и среди родителей обучающихся. Их основные доводы: «Раньше была десятилетка, а специалисты были очень хорошие»; «Один или два года явно лишние», — указано в исследовании.
Многие утверждают, что в настоящее время дети всё ещё сидят за партами в школах, хотя в 18 лет уже можно жениться или выходить замуж. Часть опрошенных считает, что целесообразнее будет вернуть десятилетку. В опросе поучаствовали 1600 экономически активных граждан РФ и 500 родителей школьников.
Напомним, что ранее помощник президента РФ Владимир Мединский назвал 11-летнюю программу среднего общего образования непозволительной роскошью на встрече с молодёжью в Мурманске 24 сентября. По его словам, сокращение сроков обучения позволит детям раньше вступить в сферу профподготовки и стать конкурентоспособными специалистами. В Кремле отметили, что для этой дискуссии есть основания, обусловленные изменением кадровых потребностей.
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