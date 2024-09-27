Эксперт раскритиковала идею Мединского сократить сроки обучения в школе

Российские школьники проводят за партами меньше времени, чем их сверстники из зарубежных государств. Если в РФ среднее общее образование можно получить за 11 лет, то многие иностранные страны отводят на обучение детей аж 14 лет, отметила в эфире радио «Комсомольская правда» глава фонда Национальные ресурсы образования Татьяна Половкова.

Так она прокомментировала предложение помощника президента РФ Владимира Мединского урезать сроки школьной программы в отечественных учебных заведениях. По мнению эксперта, озвученная инициатива подойдёт лишь некоторым категориям ребят, которые хотят как можно скорее начать освоение конкретной профессии. В остальном же российским школам ещё есть, к чему стремиться.

«Исследования, которые проводил тот же РАНХиГС несколько лет назад, показывали, что российские дети и так проводят за партами меньше времени, чем сверстники из других стран. Если в большинстве стран мира в школу принято идти в пять-шесть лет, у нас в это время ребёнок ещё, как правило, в детском саду», — напомнила Половкова.