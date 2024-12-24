Выплату россиянам 13-й зарплаты предложено закрепить в Трудовом кодексе
Миронов предложил Мишустину закрепить выплату 13-й зарплаты в Трудовом кодексе
Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил внести в Трудовой кодекс РФ норму, обязывающую работодателей выплачивать сотрудникам 13-ю зарплату. Соответствующее письмо парламентарий адресовал премьер-министру России Михаилу Мишустину. Текст инициативы оказался в распоряжении ТАСС.
По словам главы фракции, хоть Трудовой кодекс и предоставляет работодателям право материально поощрять сотрудников, на практике многие компании не используют эту возможность. В то же время принятие указанной меры позволит повысить мотивацию работников, что в свою очередь может позитивно сказаться на производительности труда, особенно в условиях кадрового дефицита. Также дополнительное материальное поощрение станет серьёзным подспорьем при организации семейного и детского отдыха в праздничный период.
«Ну и по-человечески эти деньги нужны людям, чтобы хорошо встретить Новый год, сделать подарки своим близким», — отметил Миронов.
Глава партии попросил оценить данное предложение и рассмотреть возможность внесения правок в ТК РФ не позднее 20 декабря.
Напомним, что само понятие «13-я зарплата» в российском законодательстве отсутствует. Для уточнения возможности получения этой премии работникам стоит изучить условия трудового договора или обратиться к начальству.
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