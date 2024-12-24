Выплату россиянам 13-й зарплаты предложено закрепить в Трудовом кодексе

По словам главы фракции, хоть Трудовой кодекс и предоставляет работодателям право материально поощрять сотрудников, на практике многие компании не используют эту возможность. В то же время принятие указанной меры позволит повысить мотивацию работников, что в свою очередь может позитивно сказаться на производительности труда, особенно в условиях кадрового дефицита. Также дополнительное материальное поощрение станет серьёзным подспорьем при организации семейного и детского отдыха в праздничный период.