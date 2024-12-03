Россиянам объяснили, кому и как начисляется 13-я зарплата в 2024 году
Эксперт Хаминский заявил, что выплата 13-й зарплаты зависит от работодателя
Деньги. Обложка © Life.ru
Вопрос о выплате 13-й зарплаты в 2024 году волнует многих работников. Однако, как объясняет руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский, в российском законодательстве такого термина нет. Он используется с советских времён для обозначения премии или бонуса по итогам года.
Решение о выплате 13-й зарплаты зависит от работодателя и финансовых результатов компании. Хаминский в беседе с NEWS.ru подчёркивает, что порядок выплаты премии обычно прописывается в коллективном договоре, положении о премировании или индивидуальных трудовых договорах. Это означает, что каждый работодатель самостоятельно решает, кому и в каком размере выплачивать эту премию.
Чаще всего 13-я зарплата выражается в виде процента от среднегодового заработка или оклада либо её выдают в фиксированной сумме. Однако, не все сотрудники могут рассчитывать на эту выплату. Премии, как правило, не начисляются сотрудникам, находящимся в декретном отпуске, на испытательном сроке, или тем, у кого в течение года были дисциплинарные взыскания.
Важно помнить, что с бонусных выплат, как и с обычной заработной платы, удерживается НДФЛ, а также уплачиваются страховые взносы. Это делает 13-ю зарплату не только приятным бонусом, но и обязательством для работодателя в части налоговых и страховых отчислений.
Так, получение 13-й зарплаты зависит от ряда факторов, включая внутренние документы компании и личные достижения сотрудника. Работникам стоит внимательно изучить условия своего трудового договора и обратиться к руководству для уточнения возможности получения этой премии.
А ранее Life.ru сообщал, что средняя зарплата граждан России за девять месяцев выросла на 13%. Одним из лидеров по темпам роста заработных плат стал Татарстан, где доходы населения увеличились на 21,8%.