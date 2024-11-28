Эксперты подсчитали, насколько выросла зарплата россиян в 2024 году

За девять месяцев 2024 года средняя заработная плата россиян увеличилась на 13% и составила 83,2 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование, проведённое специалистами из «СберАналитики».

В материалах исследования отмечается, что рост зарплат в России в целом составил 13,3%, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущими периодами. Однако в разных регионах страны темпы увеличения доходов отличаются, и в некоторых местах они существенно превосходят среднестатистический показатель.

Одним из лидеров по темпам роста заработных плат стал Татарстан, где доходы населения увеличились на 21,8%, что позволило достичь средней зарплаты 82,3 тысячи рублей. Второе место заняла Курганская область, где рост составил 21,9%, а средний доход — 66 тысяч рублей. На третьей позиции по росту зарплат Оренбургская область, где доходы выросли на 21,1%, достигнув 67,1 тысячи рублей.

Также в числе регионов с наибольшим увеличением заработных плат оказались Челябинская область, где средняя зарплата составила 70,8 тысячи рублей, и Тульская область с 72,4 тысячи рублей. Другие регионы, которые также продемонстрировали высокие темпы роста: Костромская область (56,8 тыс. руб.), Астраханская область (61,1 тыс. руб.), Пензенская область (60,3 тыс. руб.), а также республики Удмуртия (66,4 тыс. руб.) и Марий Эл (61,3 тыс. руб.).

Исследование «СберАналитики» также обращает внимание на отраслевую динамику доходов. В частности, наибольший рост заработных плат зафиксирован в обрабатывающей промышленности, где доходы увеличились на 27,1%. Второе место по темпам роста заняла сфера торговли, где зарплаты увеличились на 25,3%. Замкнула тройку лидеров жилищно-коммунальная сфера (ЖКХ), где заработки повысились на 21,3%.

В контексте дефицита рабочей силы в реальном секторе экономики специалистов рабочих профессий нужно больше, чем офисных сотрудников. Это способствует росту зарплат в таких секторах, как производство, транспорт и строительство, где наблюдается особенно высокая потребность в трудовых ресурсах. В свою очередь, в более офисных и интеллектуальных профессиях рост зарплат несколько замедляется.