Зарплаты строителей и рабочих в России растут быстрее, чем в IT-сфере

В 2024 году российские строители и рабочие обогнали IT-специалистов по темпам роста зарплат. Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на исследование Superjob.

Доходы инженерно-технических сотрудников в строительстве и квалифицированных рабочих в промышленности увеличились на 12,5% и 12,3% соответственно. В то время как зарплаты IT-специалистов выросли на 11,9%, что связано с эффектом высокой базы — к началу 2024 года зарплаты айтишников уже были значительно выше среднего уровня по рынку. Это привело к тому, что даже при увеличении выплат их рост в процентном выражении оказался менее заметным.

«Что касается повышения зарплат, то в целом за последние год-два зарплаты в реальном исчислении растут существенно. Это рост свыше 15%», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Это подтверждают и данные «СберАналитики» и сервиса «Работа.ру», показывающие, что средняя зарплата в России в первом полугодии 2024 года составила 82 тыс. рублей, увеличившись на 12% за год.

Исследование Superjob также выявило, что в Москве медианная зарплата инженера-конструктора выросла на 10%, достигнув 145 тыс. рублей, а монтажник систем вентиляции и кондиционирования стал получать на 20% больше, с медианной зарплатой в 120 тыс. рублей. В IT-сфере медианная зарплата Java-разработчиков в Москве увеличилась на 7%, с 300 тыс. до 320 тыс. рублей, а максимальная достигает 600 тысяч рублей.

Спрос на IT-кадры сохраняется, особенно в сегментах среднего (middle) и старшего (senior) уровня. Компании также активно ищут специалистов в области нейросетей и машинного обучения. За год интерес к таким профессионалам утроился, а их зарплаты существенно выросли. Тем не менее, общий рост доходов в IT-сфере оказался менее значительным, чем в других отраслях.

Аналитики прогнозируют, что в 2025 году продолжится «зарплатная гонка» за специалистами среднего и старшего уровня в IT, а также рост интереса к специалистам по кибербезопасности, где максимальные зарплаты достигают 1 млн рублей в месяц.