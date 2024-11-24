Составлен топ-4 самых выгодных подработок на Новый год с зарплатой до 150 тысяч

Перед Новым годом некоторые россияне не против взять подработку. Причём в этот период времени есть возможность получить весьма внушительную сумму за месяц. На некоторых должностях специалистам готовы платить от 100 тысяч рублей, пишет «Вечерняя Москва».

Например, в одну из столичных компаний ищут визажиста, который будет готовить клиентов к студийной новогодней фотосессии и создавать красивые образы. Заработать на такой должности можно от 40 до 100 тысяч рублей. Также нужны флористы, которые смогут сказочно оформить пространство на выездных мероприятиях. Им обещают платить от 50 до 70 тысяч рублей в месяц.

Обогатиться на новогодних корпоративах могут вокалисты. За одну смену обещают от 8 до 25 тысяч рублей. Также очень востребованы аниматоры-артисты, выступающие на праздниках в ролях Деда Мороза и Снегурочки. Их зарплата может достигать 150 тысяч рублей.