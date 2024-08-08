Названы высокооплачиваемые профессии, где опыт совсем не требуется

Показатели зарплат в текущем году показывают, что компании готовы нанимать сотрудников на востребованные позиции даже без опыта работы. Как пишет РИА "ФедералПресс" со ссылкой на соответствующее исследование, такие профессии, как комплектовщик, продавец и разнорабочий, не требуют предварительного опыта и могут обеспечить приличный доход.

Исследование показало, что сейчас растёт востребованность сотрудников складов, продавцов, разнорабочих и комплектовщиков. Специальное образование для этих вакансий не требуется, а обучают соискателей, как правило, уже на месте.

Наибольшим спросом пользуются вакансии комплектовщиков, где зарплата может достигать 75 911 рублей в месяц при полной занятости. На втором месте находятся разнорабочие с предложением о зарплате в среднем 56 651 рубль в месяц. Третью строчку занимают вакансии для сотрудников складов, где новичкам предлагают 86 728 рублей ежемесячно. Также в списке востребованных позиций присутствуют продавцы и повара.